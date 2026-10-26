न उम्र की बंदिश, न डिग्री की मजबूरी, डेटा साइंस में ऐसे बनाएं शानदार करियर; जानें पूरा रोडमैप
अगर आप किसी भी उम्र में डेटा के फील्ड में अपना शानदार करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रोडमैप आपकी मदद करेगा। जानिए बिना किसी आईटी बैकग्राउंड के डेटा एनालिस्ट कैसे बनें और बेहतरीन नौकरी पाएं।
आज के वक्त में आप जिधर भी नजर दौड़ाएं हर तरफ सिर्फ डेटा ही डेटा है। हम सुबह उठकर अपने स्मार्टफोन को चेक करने से लेकर रात को सोने तक जाने-अनजाने में ढेरों डेटा पैदा कर रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां इसी डेटा के दम पर करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं और ग्राहकों के मन की बात समझ रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक आम इंसान इस बहती गंगा में हाथ धो सकता है? क्या इस फील्ड में एक शानदार करियर बनाया जा सकता है? इसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में कदम रखने के लिए आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती।
चाहे आप 20-22 साल के युवा हों जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, 35 साल के अनुभवी प्रोफेशनल हों जो अपनी फील्ड बदलना चाहते हैं, या फिर 50 साल के व्यक्ति हों जो कुछ नया सीखने का जज्बा रखते हैं; डेटा का फील्ड बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो वे इस फील्ड में नहीं जा सकते। यह एक बहुत बड़ा मिथक है। उम्र के साथ आने वाला तजुर्बा डेटा की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।
अगर आप भी इस फील्ड में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं तो यह रहा आपका एकदम सटीक और आसान रोडमैप -
माइंडसेट और बेसिक्स से करें शुरुआत
सीधे कोडिंग पर कूदने की गलती न करें। सबसे पहले अपने बेसिक्स मजबूत करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा की दुनिया की एबीसीडी है। एक्सेल में डेटा को फिल्टर करना, पिवट टेबल बनाना और फॉर्मूले लगाना सीखें। इसके साथ ही 10वीं क्लास लेवल की गणित और स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा रिवाइज कर लें। आपको मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इसके लिए यूट्यूब पर ढेरों फ्री वीडियो मौजूद हैं।
डेटा की जुबान समझें
जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक्सेल काम नहीं आता। तब जरूरत पड़ती है डेटाबेस की। डेटाबेस से बात करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, उसे SQL कहते हैं। यकीन मानिए, इसे सीखना अंग्रेजी सीखने जितना ही आसान है। आपको बस यह सीखना है कि डेटा को निकालने, जोड़ने और साफ करने के लिए सही कमांड कैसे दी जाती है। एक डेटा प्रोफेशनल का 60 से 70 प्रतिशत काम SQL पर ही होता है।
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पकड़
आज के समय में पायथन सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह इंसानी भाषा के बहुत करीब है, इसलिए इसे सीखना काफी आसान है। आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना है, बल्कि पायथन की मदद से डेटा को हैंडल करना सीखना है। पायथन की कुछ खास लाइब्रेरीज जैसे Pandas और NumPy पर अपनी पकड़ मजबूत करें।
डेटा को कहानी में बदलना
नंबर्स हर किसी को समझ नहीं आते। अगर आप किसी कंपनी के बॉस को हजारों नंबरों वाली शीट दिखाएंगे, तो वह बोर हो जाएगा। आपका काम है उन नंबरों को खूबसूरत चार्ट्स और ग्राफ में बदलना ताकि कोई भी उसे देखकर तुरंत फैसला ले सके। इसके लिए Tableau या Power BI जैसे टूल्स सीखें। ये टूल्स इतने मजेदार हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी गेम में अलग-अलग चीजें डिजाइन कर रहे हैं।
डिग्री नहीं आपके प्रोजेक्ट्स बोलेंगे
कंपनियां यह नहीं देखतीं कि आपके पास किस कॉलेज की डिग्री है या आपकी उम्र क्या है। वे सिर्फ यह देखती हैं कि क्या आपको काम करना आता है? इसलिए सीखते समय छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं। गिटहब या कैगल जैसी वेबसाइट्स पर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। उदाहरण के तौर पर, आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के डेटा का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री होती है।
नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश
जब आप काम सीख लें तो लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाएं। वहां उन लोगों से जुड़ें जो पहले से डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी लर्निंग जर्नी और प्रोजेक्ट्स को वहां शेयर करें। शुरुआती दौर में अगर आपको कोई इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम भी मिले तो उसे झट से पकड़ लें। तजुर्बा ही आपको बड़ी नौकरी तक लेकर जाएगा।
आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि डेटा के फील्ड में करियर बनाना किसी तेज दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक मैराथन की तरह है। इसमें वक्त लगेगा, कभी-कभी चीजें समझ नहीं आएंगी लेकिन अगर आप टिके रहे, तो सफलता कदम चूमेगी। उम्र सिर्फ एक नंबर है आपके सीखने की आग ही आपकी असली पहचान है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव