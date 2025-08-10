DASA, CSAB Special Counselling 2025 Round 1 Seat Allotment Released at csab.nic.in direct link CSAB-Special Counselling 2025: सीसैब स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 csab.nic.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
DASA, CSAB Special Counselling 2025: केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (CSAB) की ओर से स्पेशल राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना आवश्यक होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 09:34 AM
DASA, CSAB Special Counselling 2025: केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (CSAB) की ओर से स्पेशल राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट csab.nic.in से सीट अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।अभ्यर्थियों को जेईई (JEE) Mains एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना आवश्यक होगा।

राउंड 1 में सीटें आवंटित करने वाले आवेदकों को 9 से 12 अगस्त के बीच सीएसएबी के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें संस्थान प्रवेश शुल्क-II (आईएएफ-II) का भुगतान, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारी द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना शामिल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारी द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने और फीस (IAF-II) से संबंध प्रश्न का उत्तर देने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है।

CSAB स्पेशल राउंड 1 काउंसलिंग शेड्यूल -

1. DASA एवं CSAB स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 9 अगस्त 2025

2. फ्री, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विदड्रा या एग्जिट ऑप्शन चुनना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, संस्थान की फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड - 9 अगस्त से 12 अगस्त 2025

3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने की अंतिम तिथि- 13 अगस्त 2025

4. फीस से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने की अंतिम तिथि- 13 अगस्त 2025

5. DASA एवं CSAB स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 14 अगस्त 2025

CSAB Round 1 Result 2025: छात्र कैसे राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आप को जोसा काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक DASA & CSAB स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।

4. अब डिटेल्स डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप की स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा।

6. आप इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।

7. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

