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RBSE Result 12th Topper: पैसे की तंगी, प्राइवेट स्कूल से निकाला, दिहाड़ी मजदूर का बेटा बना राजस्थान टॉपर

Mar 31, 2026 06:35 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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RBSE Rajasthan Board 12th Topper Sonu : राजस्थान बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए हैं। एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया है।

RBSE Result 12th Topper: पैसे की तंगी, प्राइवेट स्कूल से निकाला, दिहाड़ी मजदूर का बेटा बना राजस्थान टॉपर

Sonu Mehra Success Story, RBSE Class 12 Science 2026 Topper: सफलता कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, इसे एक बार फिर सच कर दिखाया है राजस्थान के एक होनहार लाल ने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए हैं। एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने अपनी मेहनत और अटूट संकल्प के दम पर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में टॉप स्थान हासिल किया है।

इस छात्र ने 12वीं की परीक्षा में 99.80% अंक प्राप्त कर न केवल अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं।

तंगहाली में बीता बचपन, पर हौसले थे बुलंद

इस होनहार छात्र का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। पिता परिवार पालने के लिए रोज सुबह मजदूरी की तलाश में घर से निकलते हैं और दिन भर की कड़ी धूप में पसीना बहाने के बाद जो चंद रुपये मिलते हैं, उसी से घर का चूल्हा जलता है। कच्चे मकान और पढ़ाई के लिए जरूरी सुख-सुविधाओं के अभाव के बावजूद, इस छात्र ने कभी हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी के कारण सोनू को प्राइवेट स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने सरकारी स्कूल से ही सफलता का इतिहास रच दिया।

अक्सर शाम को जब घर में बिजली चली जाती, तो वह ढिबरी या मोमबत्ती की रोशनी में अपनी किताबें लेकर बैठ जाता था। छात्र का कहना है कि उसने अपने पिता के फटे हुए जूतों और मां की मेहनत को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा माना। उसने तय कर लिया था कि शिक्षा ही वह एकमात्र जरिया है, जिससे वह अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकता है।

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बिना कोचिंग और स्मार्टफोन के हासिल की उपलब्धि

आज के दौर में जहां छात्र महंगी कोचिंग और ऑनलाइन क्लास के लिए महंगे स्मार्टफोन पर निर्भर हैं, इस छात्र ने अपनी पूरी तैयारी केवल सेल्फ-स्टडी और स्कूल की किताबों के भरोसे की। उसके पास न तो कोई बड़ा मोबाइल था और न ही इंटरनेट का एक्सेस। उसने स्कूल के शिक्षकों द्वारा दिए गए नोट्स को ही अपना गुरु माना और हर विषय की गहराई से पढ़ाई की।

परीक्षा के दौरान वह रोजाना 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। उसकी इस लगन को देखकर स्कूल के शिक्षक भी दंग रह जाते थे। 99.80% अंक प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, लगभग हर विषय में उसने पूरे अंक हासिल किए हैं, जो उसकी विषय पर पकड़ को दर्शाता है।

पूरे गांव में जश्न का माहौल

जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ और टॉपर के रूप में इस छात्र का नाम फ्लैश हुआ, उसके छोटे से गांव में दिवाली जैसा माहौल हो गया। ढोल-नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने छात्र और उसके परिवार का स्वागत किया। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, "मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा पूरे राजस्थान में नाम कमाएगा। मेरी सारी थकान आज मिट गई।"

भविष्य का लक्ष्य: देश की सेवा करना

अपनी इस शानदार सफलता के बाद छात्र अब रुकना नहीं चाहता। उसका अगला लक्ष्य देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा (UPSC) परीक्षा पास कर आईएएस (IAS) अधिकारी बनना है। वह चाहता है कि वह प्रशासन का हिस्सा बनकर अपने जैसे गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सके और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाए।

राजस्थान के इस छात्र की कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो गरीबी या अभाव आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। यह सफलता केवल एक छात्र की नहीं, बल्कि उस हर व्यक्ति की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सपने देखने का साहस रखता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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