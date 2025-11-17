Daily UPSC Current Affairs Quiz: कावेरी विवाद, सुप्रीम कोर्ट, झारखंड में अभयारण्य से जुड़े क्विज का दीजिए जबाव

संक्षेप: Daily UPSC Current Affairs Quiz: यूपीएससी तैयारी के लिए आज का क्विज यहां देखें। इन क्विज में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से लेकर पर्यावरण, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था तक के टॉप 10 सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं।

Mon, 17 Nov 2025 11:44 AM

Daily UPSC Current Affairs Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में करंट अफेयर्स का महत्व इन दिनों बढ़ता जा रहा है। यदि आपर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह रोज की साधना जैसा है। देश दुनिया में क्या नया हुआ, किस अदालत ने क्या टिप्पणी की, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने क्या बयान दिया, इन सबकी सही समझ ही असली बढ़त दिलाती है। इसी के लिए आज का यूपीएसी डेली क्विज तैयार किया गया है। इन क्विज से जुड़े सवाल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर पर्यावरण, न्यायपालिका, सुरक्षा, खेल प्रशासन और वित्तीय रेगुलेशन तक फैले हैं।

1. मिलान के अभियोजक एलेस्सांद्रो गोब्बिस ने सारायेवो की 1990 के दशक की घेराबंदी से जुड़े मामलों की जांच क्यों शुरू की है? A. यह पता लगाने के लिए कि क्या इटालियन शांति सैनिकों ने हथियारों की अवैध आपूर्ति की थी

B. युद्धकालीन मानवीय सहायता में वित्तीय घोटाले का पता लगाने के लिए

C. उन इटालियनों की पहचान करने के लिए जिन्होंने कथित रूप से पैसे देकर ‘युद्ध खेलने’ और निहत्थे नागरिकों की हत्या में हिस्सा लिया

D. यह जांचने के लिए कि क्या इटालियन पत्रकारों ने नकली युद्ध फुटेज शूट की थी

2. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को किस अभयारण्य को आधिकारिक रूप से सूचित करने का निर्देश दिया, जो देश का पहला कोर्ट द्वारा घोषित अभयारण्य होगा? A. दालमा वन्यजीव अभयारण्य

B. हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य

C. पलामू वन्यजीव अभयारण्य

D. सारंडा वन्यजीव अभयारण्य

3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की आपत्ति अभी "असमय" है, इसलिए कर्नाटक के कावेरी नदी पर प्रस्तावित ___ बांध को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। रिक्त स्थान भरें। A. लिंगानामक्की

B. हरांगी

C. हेमावती

D. मेकेदातु

4. एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटना (जून 2025) की जांच के दौरान अदालत में ICAO का ज़िक्र हुआ। ICAO का पूरा नाम क्या है? A. International Committee for Air Operations

B. International Civil Aviation Organization

C. Investigation and Control of Aviation Operations

D. Investigative Council for Air Oversight

5. सुप्रीम कोर्ट ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शुरुआत के लिए कौन-सा कदम सुझाया, जो आम लोगों पर बोझ भी न डाले? A. पेट्रोल-डीजल वाले लग्जरी वाहनों पर पाबंदी लगाना

B. सरकारी विभागों की वीआईपी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना

C. लग्जरी होटल व कॉरपोरेट कैंपस में केवल इलेक्ट्रिक शटल चलाना

D. नए एसयूवी मॉडल्स के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करना

6. मलयालम किताब ‘बन्धितरुड़े ओरमाकुरिप्पुकल’ (कैदियों की यादें) चर्चा में क्यों है? A. क्योंकि इसे जेल साहित्य संग्रह में शामिल करने की सिफारिश की गई

B. क्योंकि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना की घोषणा हुई

C. क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार को जेल में UAPA के तहत दोषी कैदी द्वारा लिखी इस किताब को प्रकाशित करने की अनुमति पर तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया

D. क्योंकि पांडुलिपि लीक होने पर कॉपीराइट विवाद छिड़ गया

7. पिछले सप्ताह किस देश ने भारत को प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के लिए आठ चीते सौंपे? A. केन्या

B. बोत्सवाना

C. तंजानिया

D. नामीबिया

8. सेबी ने DRHP का संक्षिप्त और मानकीकृत संस्करण जारी करने की सिफारिश की है। DRHP का पूरा रूप क्या है? A. Draft Red Herring Prospectus

B. Document on Risk and Hedging Practices

C. Detailed Regulatory Hiring Proposal

D. Draft Report on Holding Patterns

9. हाल की राजनीतिक टिप्पणी में डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में TACO शब्द इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्या है? A. Trump avoids clear outcomes

B. Trump argues constantly online

C. Trump always chickens out

D. Trump attempts clever one-liners

10. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? A. कल्याण चौबे

B. बाईचुंग भूटिया

C. प्रफुल्ल पटेल

D. सुब्रत दत्ता

उत्तर 1. उन इटालियनों की पहचान करने के लिए जिन्होंने कथित रूप से पैसे देकर ‘युद्ध खेलने’ और निहत्थे नागरिकों की हत्या में हिस्सा लिया

2. सारंडा वन्यजीव अभयारण्य

3. मेकेदातु

4. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन

5. पेट्रोल-डीजल वाले लग्जरी वाहनों पर पाबंदी लगाना

6. क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार को जेल में UAPA के तहत दोषी कैदी द्वारा लिखी इस किताब को प्रकाशित करने की अनुमति पर तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया

7. बोत्सवाना

8. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस

9. ट्रम्प हमेशा पीछे हट जाते हैं