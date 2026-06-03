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Daily Current Affairs Quiz, 3 June: विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? 10 सवालों से लें अपना टेस्ट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Daily Current Affairs Quiz, 3 June, 2026: ओलंपियन श्याम लाल मीणा, इटालियन ओपन से लेकर विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 तक आज 3 जून को उन जरूरी करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Daily Current Affairs Quiz, 3 June: विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? 10 सवालों से लें अपना टेस्ट

Daily Current Affairs Quiz, 3 June, 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक रोचक और आसान बनाने के लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं देश-दुनिया की हालिया घटनाओं पर आधारित करेंट अफेयर्स क्विज। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं और आगामी UPSC, SSC और बैंकिग परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो ये Current Affairs Questions Answers से अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं।

प्रश्न 1: किस देश ने भारत के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पांच प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं?

[A] नॉर्वे

[B] स्वीडन

[C] डेनमार्क

[D] फिनलैंड

प्रश्न 2: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को मुख्य रूप से किस वैश्विक पहल का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है?

[A] इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क

[B] बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)

[C] अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा

[D] ब्लू डॉट नेटवर्क

प्रश्न 3: अहमदु अल अमीनौ लो को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?

[A] सेनेगल

[B] चाड

[C] माली

[D] नाइजीरिया

प्रश्न 4: ओलंपियन श्याम लाल मीणा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल विधा से जुड़े हुए थे?

[A] बैडमिंटन

[B] कुश्ती

[C] तीरंदाजी

[D] मुक्केबाजी

प्रश्न 5: वर्ष 2026 में इटालियन ओपन का खिताब जीतकर किस महान टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का प्रतिष्ठित ‘करियर गोल्डन मास्टर्स’ पूरा कर लिया है?

[A] नोवाक जोकोविच

[B] कैस्पर रुड

[C] जानिक सिनर

[D] कार्लोस अल्काराज़

प्रश्न 6: किस भारतीय शहर को ‘विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026’ की मेजबानी के लिए चुना गया है?

[A] अहमदाबाद

[B] चेन्नई

[C] बेंगलुरु

[D] हैदराबाद

प्रश्न 7: किस भारतीय राज्य में श्याम मेटालिक्स समूह ने ₹10,000 करोड़ के बड़े औद्योगिक निवेश की योजना की घोषणा की है?

[A] ओडिशा

[B] झारखंड

[C] छत्तीसगढ़

[D] पश्चिम बंगाल

प्रश्न 8: किस राज्य सरकार ने ₹6.5 लाख करोड़ की लागत वाली 25,400 मेगावाट (MW) की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं?

[A] महाराष्ट्र

[B] गुजरात

[C] तमिलनाडु

[D] आंध्र प्रदेश

प्रश्न 9: ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और छोटे उद्योगों की मदद के लिए किस संस्था ने हाल ही में ‘मैकफिन मार्ट’ और 'मोरे' (MoRE) नामक नई पहलें शुरू की हैं?

[A] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

[B] भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

[C] भारतीय रिजर्व बैंक

[D] राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

प्रश्न 10: दक्षिण भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जा रही है?

[A] चेन्नई

[B] बेंगलुरु

[C] हैदराबाद

[D] कोयंबटूर

सभी सवालों के उत्तर-

सही उत्तर 1: [D] फिनलैंड

सही उत्तर 2: [B] बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

सही उत्तर 3: [A] सेनेगल

सही उत्तर 4: [C] तीरंदाजी

सही उत्तर 5: [A] नोवाक जोकोविच

सही उत्तर 6: [C] बेंगलुरु

सही उत्तर 7: [D] पश्चिम बंगाल

सही उत्तर 8: [A] महाराष्ट्र

सही उत्तर 9: [B] भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

सही उत्तर 10: [D] कोयंबटूर

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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