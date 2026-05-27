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Daily Current Affairs Quiz 27 May: डेली करेंट अफेयर्स क्विज, 10 सवालों से लें अपना टेस्ट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Daily Current Affairs Quiz, 26 May, 2026: सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम से लेकर 'माहे तोकपो-राल्डो' सिंचाई नहर तक, आज 27 मई को उन जरूरी करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Daily Current Affairs Quiz 27 May: डेली करेंट अफेयर्स क्विज, 10 सवालों से लें अपना टेस्ट

DailyCurrent Affairs Quiz 27 May: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक रोचक और आसान बनाने के लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं देश-दुनिया की हालिया घटनाओं पर आधारित करेंट अफेयर्स क्विज। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आइए आसान हिंदी भाषा में इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सही उत्तरों को विस्तार से समझते हैं:

प्रश्न 1: रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने वाले 'सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम' का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है?

[A] हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

[B] भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

[C] निबे लिमिटेड (NIBE Limited)

[D] भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

प्रश्न 2: किसने यूनाइटेड किंगडम (UK) में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया?

[A] पी कुमारन

[B] विक्रम दोरईस्वामी

[C] किंग चार्ल्स III

[D] एस जयशंकर

प्रश्न 3: अप्रैल 2026 में किसे अगले पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए ‘जियो प्लेटफॉर्म्स’ का नया प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है?

[A] मुकेश अंबानी

[B] किरण थॉमस

[C] आकाश अंबानी

[D] नीता अंबानी

प्रश्न 4: ‘अनुपालन कमी और ढील’ अभियान के पहले और दूसरे चरण के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?

[A] असम

[B] मेघालय

[C] त्रिपुरा

[D] मणिपुर

प्रश्न 5: मई 2026 में किस राज्य को 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-Drive) योजना के अंतर्गत 1,243 नए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं?

[A] कर्नाटक

[B] तमिलनाडु

[C] तेलंगाना

[D] केरल

प्रश्न 6: 16 मई, 2026 को भारत के किस राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया?

[A] अरुणाचल प्रदेश

[B] सिक्किम

[C] नागालैंड

[D] मिजोरम

प्रश्न 7: किस केंद्र शासित प्रदेश में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'माहे तोकपो-राल्डो' सिंचाई नहर का उद्घाटन किया गया?

[A] जम्मू और कश्मीर

[B] लद्दाख

[C] हिमाचल प्रदेश

[D] उत्तराखंड

प्रश्न 8: तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र’ की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है?

[A] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

[B] पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

[C] मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

[D] जल शक्ति मंत्रालय

प्रश्न 9: भारत के पहले एक्सचेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट 'RAINMUMBAI' की शुरुआत किस वित्तीय संस्थान द्वारा की गई है?

[A] बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

[B] नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX)

[C] भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

[D] भारतीय रिजर्व बैंक

प्रश्न 10: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'अल्पसंख्यक कल्याण राष्ट्रीय सम्मेलन' की थीम क्या रखी गई थी?

[A] सबका विकास सबका विश्वास

[B] भागीदारी से भाग्योदय

[C] डिजिटल भारत मिशन

[D] इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव

सभी सवालों के उत्तर-

सही उत्तर 1: [C] निबे लिमिटेड

सही उत्तर 2: [A] पी कुमारन

सही उत्तर 3: [B] किरण थॉमस

सही उत्तर 4: [A] असम

सही उत्तर 5: [B] तमिलनाडु

सही उत्तर 6: [B] सिक्किम

सही उत्तर 7: [B] लद्दाख

सही उत्तर 8: [A] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

सही उत्तर 9: [B] नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज

सही उत्तर 10: [B] भागीदारी से भाग्योदय

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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