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Daily Current Affairs Quiz, 1 June 2026: ‘सिंगापुर ओपन’ किस जोड़ी ने जीता? 10 सवालों से लें अपना टेस्ट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Daily Current Affairs Quiz, 1 June, 2026: ‘सिंगापुर ओपन’, जल-परब अभियान से लेकर बेलगोरोद क्षेत्र तक आज 1 जून को उन जरूरी करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Daily Current Affairs Quiz, 1 June 2026: ‘सिंगापुर ओपन’ किस जोड़ी ने जीता? 10 सवालों से लें अपना टेस्ट

Daily Current Affairs Quiz, 1 June, 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक रोचक और आसान बनाने के लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं देश-दुनिया की हालिया घटनाओं पर आधारित करेंट अफेयर्स क्विज। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं और आगामी UPSC, SSC और बैंकिग परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आइए आसान हिंदी भाषा में इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सही उत्तरों को विस्तार से समझते हैं:

प्रश्न 1: किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 'जीवान' (JEEVAN) मोबाइल ऐप और 'शतायु' (SHATAYU) डिजिटल डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है?

[A] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

[B] ग्रामीण विकास मंत्रालय

[C] सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[D] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

प्रश्न 2: किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव' अभियान के अंतर्गत ‘कासा काय?’ अभियान शुरू किया है?

[A] गुजरात

[B] महाराष्ट्र

[C] कर्नाटक

[D] मध्य प्रदेश

प्रश्न 3: वन्यजीवों को पानी की किल्लत से बचाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 'जल-परब' (Jal-Parab) अभियान शुरू किया गया है?

[A] गुजरात

[B] राजस्थान

[C] ओडिशा

[D] झारखंड

प्रश्न 4: किस ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने तीन साल के रणनीतिक समझौते के तहत 'टेनिस प्रीमियर लीग' (TPL) के विशेष प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है?

[A] हुंडई

[B] टाटा मोटर्स

[C] महिंद्रा

[D] किया (Kia)

प्रश्न 5: किस संस्था ने 'मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्रा: इनोवेटर्स-टू-इंडस्ट्री (I2I) कनेक्ट' मंच पेश किया है?

[A] भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)

[B] अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

[C] राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र

[D] राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

प्रश्न 6: किस बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ देश का पहला 'सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम' शुरू किया है?

[A] एचडीएफसी बैंक

[B] डीबीएस बैंक

[C] एक्सिस बैंक

[D] आईसीआईसीआई बैंक

प्रश्न 7: किस वैश्विक निवेश और डेटा सेंटर कंपनी ने गूगल (Google) के साथ मिलकर अमेरिका में स्थित एक नई AI TPU और डेटा सेंटर संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की साझेदारी की है?

[A] माइक्रोसॉफ्ट

[B] अमेजन

[C] ब्लैकस्टोन (Blackstone)

[D] एनवीडिया

प्रश्न 8: अंतरराष्ट्रीय समाचारों और संघर्षों के कारण चर्चा में रहा 'बेलगोरोद क्षेत्र' किस देश में स्थित है?

[A] रूस

[B] कजाकिस्तान

[C] बेलारूस

[D] यूक्रेन

प्रश्न 9: किस राज्य के अनाकापल्ली जिले में रीन्यू एनर्जी ग्लोबल कंपनी की ₹5,400 करोड़ की सौर उपकरण निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी गई?

[A] आंध्र प्रदेश

[B] तेलंगाना

[C] तमिलनाडु

[D] कर्नाटक

प्रश्न 10: ‘सिंगापुर ओपन’ का पुरुष डबल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है?

[A] प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद

[B] सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी

[C] लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत

[D] बी. साई प्रणीत और एच.एस. प्रणय

सभी सवालों के उत्तर-

सही उत्तर 1: [C] सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सही उत्तर 2: [B] महाराष्ट्र

सही उत्तर 3: [A] गुजरात

सही उत्तर 4: [D] किया (Kia)

सही उत्तर 5: [A] भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

सही उत्तर 6: [B] डीबीएस बैंक

सही उत्तर 7: [C] ब्लैकस्टोन

सही उत्तर 8: [A] रूस

सही उत्तर 9: [A] आंध्र प्रदेश

सही उत्तर 10: [B] सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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