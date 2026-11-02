एक और चक्रवात की आहट, 120 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; स्कूलों की छुट्टी पर सस्पेंस
चक्रवात मुरासु के कारण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और 120 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि, स्कूलों की छुट्टियों पर प्रशासन फैसला लेगा।
कुदरत का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के आसमान पर इस वक्त काले घने बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है और समंदर की लहरें खौफनाक शक्ल अख्तियार कर रही हैं। इसकी वजह चक्रवात मुरासु है जो पूरी ताकत के साथ सूबे के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने खतरे की घंटी बजा दी है और सूबे के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होने का अंदेशा है कि मजबूत से मजबूत पेड़ भी कांप उठें। ऐसे में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है खासकर बच्चों के स्कूल और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को लेकर लोगों के दिलों में एक अनजाना सा डर बैठ गया है।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जो ताजा अपडेट दिया है, उसके मुताबिक यह भयंकर तूफान 2 नवंबर की देर रात या 3 नवंबर की अलसुबह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट को पार करेगा। इसका दायरा नेल्लोर और नरसापुर के बीच, ओंगोल के काफी करीब रहने वाला है। जब यह तूफान जमीन से टकराएगा, तब इसका असर देखने लायक और डराने वाला होगा। हवाएं 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, और कुछ मौकों पर तो यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। इतनी तेज हवाओं में कच्चे मकानों, बिजली के खंभों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।
प्रशासन पहले से मुस्तैद
प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। समंदर के किनारे रहने वाले मछुआरों को पहले ही सख्त हिदायत दे दी गई है कि वे अपनी नावें लेकर गहरे पानी में न जाएं। आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड़ पर हैं। जलभराव के कारण सड़कें तालाब बन सकती हैं, जिससे ट्रैफिक रेंगने लगता है और कई बार तो रास्ते पूरी तरह से कट जाते हैं।
अब बात करते हैं बच्चों की सुरक्षा और स्कूलों की छुट्टियों की। तूफान की गंभीरता को देखते हुए सोमवार, 2 नवंबर को एनटीआर (NTR) और एलुरु जिलों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान एहतियात के तौर पर पहले ही कर दिया गया था। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल जो हर माता-पिता के दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि क्या 3 नवंबर (मंगलवार) को भी स्कूल बंद रहेंगे? प्रशासन ने साफ किया है कि 2 तारीख की छुट्टी का मतलब यह नहीं है कि 3 तारीख को भी स्कूल खुद-ब-खुद बंद मान लिए जाएं।
कल की छुट्टी को लेकर कोई भी फैसला सीधा नहीं होगा। 3 नवंबर को स्कूल खुलेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से उस जिले के कलेक्टर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगा। वे पहले हालात का जायजा लेंगे, सड़कों पर जलभराव और हवाओं की स्थिति देखेंगे, और अगर बच्चों की सुरक्षा को जरा सा भी खतरा लगा, तभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया जाएगा। इसलिए, अभिभावकों से गुजारिश की गई है कि वे वॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फर्जी और झूठे मैसेजेस पर कतई भरोसा न करें। छुट्टी की कोई भी जानकारी सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन के आधिकारिक ऐलान के बाद ही सही मानें।
मौसम विभाग ने हालात को भांपते हुए आंध्र प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किए हैं, ताकि लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें।
जानिए किस जिले में है कैसा अलर्ट
- रेड अलर्ट (सबसे ज्यादा खतरा): अल्लूरी सीताराम राजू, एलुरु, गुंटूर, पलनाडु, बापटला और एनटीआर जिले। इन इलाकों में बेतहाशा बारिश होने की आशंका है, इसलिए यहां के लोगों को बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।
- ऑरेंज अलर्ट (भारी बारिश की चेतावनी): विजयनगरम, प्रकाशम, एसपीएसआर नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर और अन्नमय्या। यहां भी हालात काफी गंभीर रह सकते हैं और लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है।
- येलो अलर्ट (लगातार बारिश): श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम मान्यम, विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, कुरनूल, नंदयाल, वाईएसआर कडपा, अनंतपुरमु और श्री सत्य साईं जिले।
किसानों के लिए भी यह तूफान किसी आफत से कम नहीं है। खेतों में खड़ी फसल को तेज हवाओं और पानी से काफी नुकसान पहुंचने का डर बना हुआ है। तटीय आंध्र प्रदेश में इस चक्रवात का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठहर सी सकती है।
हालांकि, राहत की बात यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि 4 नवंबर तक कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इस तूफान का गुस्सा थोड़ा शांत होना शुरू हो जाएगा और बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। फिलहाल, हर किसी की नजरें आसमान और प्रशासन की अगली हिदायत पर टिकी हैं। वक्त का तकाजा यही है कि सब लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, बेवजह सफर करने से बचें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव