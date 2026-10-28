समंदर किनारे गरजा अर्नब चक्रवात, किन राज्यों के लिए खतरे की घंटी, बंद रहेंगे स्कूल
चक्रवात अर्नब के असर से झारखंड ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्कूल बंद हैं। रांची में बारिश जारी है और तटीय राज्यों में बचाव दल तैनात हैं।
तूफान अर्नब को टकराना था समंदर के किनारे से पर उसका असर देखिए. तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रांची में आज बच्चे बस्ता रखकर घर बैठे हैं। यही इस तूफान की असली कहानी है। खतरा सिर्फ लहरों का नहीं है। खतरा बादलों का भी है जो पूरब से चलकर पठार तक पहुंच चुके हैं। झारखंड में बुधवार सुबह से ही आसमान खुलकर बरस रहा है। राजधानी रांची भी इससे अछूती नहीं रही। मौसम विभाग ने नौ जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। बारिश का एक और असर होगा। पारा तीन से चार डिग्री नीचे जा सकता है। यानी अक्टूबर के आखिर में लोगों को हल्की ठंड का अहसास भी मिल सकता है।
हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही कदम उठा लिया। रांची और लोहरदगा में केजी से लेकर बारहवीं तक की कक्षाएं 28 और 29 अक्टूबर को बंद रहेंगी। सरकार ने कई और जिलों में भी 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। बारिश में बच्चों को बाहर भेजना जोखिम भरा होता।
ओडिशा में दक्षिणी जिलों पर नजर
ओडिशा सरकार ने छह दक्षिणी जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला किया है। ये जिले हैं गंजाम, गजपति, रायगडा, मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर। यहां 28 और 29 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार तक सभी स्कूल बंद रखे गए थे। तैयारी सिर्फ छुट्टियों तक सीमित नहीं है। राज्य में करीब 60 ओडीआरएएफ और 17 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं और 225 दमकल टीमें अलर्ट पर हैं। गंजाम में 100 चक्रवात आश्रय तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर 1000 अस्थायी ठिकाने भी चुने गए हैं। मछुआरों के लिए समुद्र में जाना मना है। बचाव दल तैयार खड़े हैं। लक्ष्य साफ है। जान का नुकसान शून्य और ढांचे को कम से कम नुकसान।
आंध्र प्रदेश में समंदर पर पहरा
आंध्र प्रदेश में तूफान प्रभावित इलाकों के शिक्षण संस्थान बंद हैं। समुद्र तट आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तटीय सड़कों पर आवाजाही मंगलवार दोपहर से रोक दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान बापटला और विशाखापत्तनम के बीच 28 अक्टूबर की दोपहर से पहले तट से टकरा सकता है और तब हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।
दिल्ली तक पहुंची फिक्र
मामला इतना गंभीर है कि केंद्र को भी दखल देना पड़ा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा की। समिति ने कहा कि आंध्र और ओडिशा के अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी पर भी नजर रखी जाए। गृह मंत्रालय और मौसम विभाग को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को भी सतर्क करने को कहा गया है। वहां भी तेज बारिश की आशंका है।
गौरतलब है कि तूफान की असली परीक्षा अगले 48 घंटों में होगी। तट पर हवा का जोर रहेगा। अंदरूनी इलाकों में पानी का। नदी नाले उफान पर आए तो निचली बस्तियों में दिक्कत बढ़ सकती है। प्रशासन की सलाह सीधी है। गैरजरूरी सफर टालें और मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव