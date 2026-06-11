CUSAT CAT 2026 Rank List जारी, अब पता चलेगा यूनिवर्सिटी में मिलेगा दाखिला या नहीं, चेक करें अपनी रैंक
CUSAT CAT 2026 की प्रोविजनल रैंक लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर UG और PG कोर्सों के लिए अपनी रैंक देख सकते हैं।
कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 में शामिल हुए हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) ने CAT 2026 की प्रोविजनल रैंक लिस्ट जारी कर दी है। अब उम्मीदवार विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपनी रैंक देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनकी पसंद के कोर्स में दाखिले की संभावना कितनी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) दोनों तरह के कार्यक्रमों के लिए कोर्स-वार प्रोविजनल रैंक लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीदवार अपने लॉगिन प्रोफाइल में जाकर या सीधे प्रकाशित रैंक लिस्ट के माध्यम से अपनी स्थिति देख सकते हैं। रैंक लिस्ट जारी होने के बाद अब छात्रों को अपनी मेरिट स्थिति का स्पष्ट अंदाजा मिल सकेगा, जिससे वे आगे की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे।
रैंक लिस्ट में क्या-क्या जानकारी दी गई है?
विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई रैंक लिस्ट पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है। इसमें उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल की गई हैं। रैंक लिस्ट में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रेणी (कैटेगरी) और प्राप्त रैंक जैसी जानकारियां दर्ज हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और भविष्य की प्रवेश प्रक्रिया के लिए इसकी एक प्रति सुरक्षित रख लें।
ऐसे डाउनलोड करें CUSAT CAT 2026 Rank List
- उम्मीदवार कुछ आसान चरणों का पालन करके अपनी रैंक लिस्ट देख सकते हैं।
- सबसे पहले CUSAT के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाएं।
- इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले "CUSAT Rank List" लिंक पर क्लिक करें।
- अब "Provisional Rank List" विकल्प को खोलें और अपने संबंधित कोर्स का चयन करें।
- स्क्रीन पर रैंक लिस्ट की पीडीएफ खुल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
आगे क्या होगा?
प्रोविजनल रैंक लिस्ट जारी होने के बाद अब विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग, ऑप्शन रजिस्ट्रेशन और सीट आवंटन से जुड़ी अगली तारीखों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। सीटों का आवंटन उम्मीदवार की रैंक, श्रेणी और कोर्स वरीयता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न जाएं।
रैंक लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अब अपने दाखिले की संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने अच्छी रैंक हासिल की है, उनके लिए पसंदीदा कोर्स में सीट मिलने की संभावना बढ़ गई है। वहीं अन्य उम्मीदवारों को भी आगामी काउंसलिंग चरणों और सीट आवंटन प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि कई बार बाद के राउंड में भी सीटें उपलब्ध हो जाती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव