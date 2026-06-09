Current Affairs Quiz 9 June 2026: भारत के किन दो शहीद जांबाज सैनिकों को UN से मेडल मिला है? देखें आज के करेंट अफेयर्स
Daily Current Affairs Quiz, 9 June, 2026: फूड प्लैनेट प्राइज 2026, डैग हैमरस्कजॉल्ड मेडल से लेकर भारत और चीन के बीच '35वीं WMCC बैठक तक आज 9 जून के जरूरी करेंट अफेयर्स पढ़ें।
Current Affairs Quiz, 9 June, 2026: प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। रोजाना हमारे आस-पास घटने वाली बड़ी घटनाएं, जैसे किसी नए सरकारी पोर्टल की शुरुआत, किसी देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति या किसी खिलाड़ी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, परीक्षाओं में सीधे नंबर दिलाते हैं? करेंट अफेयर्स न सिर्फ आपको अपडेट रखते हैं, बल्कि आपकी सोचने-समझने की क्षमता को भी नया आयाम देती है। बोरिंग तरीके से रटने के बजाय, कहानी और क्विज के रूप में पढ़ना हमेशा मजेदार होता है। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप इनमें से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं!
प्रश्न 1: किसे गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार का विस्तार दिया गया है?
[A] दीपक गुप्ता
[B] संजय कुमार
[C] राजीव शर्मा
[D] अनिल मेहता
प्रश्न 2: किस राज्य की प्रसिद्ध 'कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग' (APCNF) पहल को टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल खेती के लिए प्रतिष्ठित ‘2026 फूड प्लैनेट प्राइज’ से सम्मानित किया गया है?
[A] आंध्र प्रदेश
[B] कर्नाटक
[C] राजस्थान
[D] तेलंगाना
प्रश्न 3: साल 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन दो भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित ‘डैग हैमरस्कजॉल्ड मेडल’ से सम्मानित किया जाएगा?
[A] हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान
[B] राकेश शर्मा और विक्रम बत्रा
[C] मनोज कुमार और अर्जुन सिंह
[D] अजय यादव और रवि मेहता
प्रश्न 4: उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए किस राज्य के पुलिस बल को देश का बेहद प्रतिष्ठित सम्मान 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पुलिस कलर' प्रदान किया गया?
[A] नागालैंड
[B] मेघालय
[C] सिक्किम
[D] अरुणाचल प्रदेश
प्रश्न 5: किस राज्य सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना' शुरू की है?
[A] मध्य प्रदेश
[B] कर्नाटक
[C] महाराष्ट्र
[D] केरल
प्रश्न 6: किस सरकारी संगठन ने सीएसआर पहल के तहत देश के सरकारी स्कूलों में 'स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम' बनाने के लिए एडसिल्क (EdCIL) इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है?
[A] एनटीपीसी (NTPC)
[B] सेल (SAIL)
[C] भेल (BHEL)
[D] ओएनजीसी (ONGC)
प्रश्न 7: भारत किस देश को पीछे छोड़कर वर्ष 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है?
[A] अमेरिका (United States)
[B] चीन
[C] जर्मनी
[D] फ्रांस
प्रश्न 8: उज्जैन की प्रसिद्ध ‘शिप्रा नदी’ किस प्रमुख नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है?
[A] नर्मदा
[B] यमुना
[C] गोदावरी
[D] चंबल (Chambal)
प्रश्न 9: सीमा संबंधी मामलों और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत और चीन के बीच '35वीं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' (WMCC) बैठक कहां आयोजित की गई?
[A] नई दिल्ली
[B] शंघाई
[C] ल्हासा
[D] बीजिंग (Beijing)
प्रश्न 10: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्च और एनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित 'IndiaAI डेटा लैब' स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बना है?
[A] चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (Chandigarh University)
[B] बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
[C] दिल्ली यूनिवर्सिटी
[D] जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
सभी सवालों के उत्तर-
सही उत्तर 1: [A] दीपक गुप्ता
सही उत्तर 2: [A] आंध्र प्रदेश
सही उत्तर 3: [A] हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान
सही उत्तर 4: [D] अरुणाचल प्रदेश
सही उत्तर 5: [C] महाराष्ट्र
सही उत्तर 6: [A] एनटीपीसी
सही उत्तर 7: [A] अमेरिका
सही उत्तर 8: [D] चंबल
सही उत्तर 9: [D] बीजिंग
सही उत्तर 10: [A] चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
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एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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