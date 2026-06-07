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Current Affairs Quiz 7 June 2026 : सी ऑफ अजोव से लेकर स्लोवेनिया तक, पढ़ें आज के 10 जरूरी सवाल-जवाब

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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आज के करेंट अफेयर्स क्विज में स्लोवेनिया, सी ऑफ अजोव और कूनो नेशनल पार्क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नो और उनके विवरण शामिल हैं।

Current Affairs Quiz 7 June 2026 : सी ऑफ अजोव से लेकर स्लोवेनिया तक, पढ़ें आज के 10 जरूरी सवाल-जवाब

प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी परीक्षाओं में समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। आज 7 जून 2026 की क्विज में भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, डिजिटल इंडिया भाषिणी पहल, यूरोपीय देश स्लोवेनिया, सी ऑफ अजोव से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये सभी विषय हाल की खबरों में रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) का मुख्य कार्य क्या है?

A. संसद को आर्थिक सलाह देना

B. प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देना

C. राज्यों को वित्तीय सहायता देना

D. बजट तैयार करना

उत्तर: B. प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देना

प्रश्न 2. EAC-PM की सलाह सरकार के लिए कैसी होती है?

A. बाध्यकारी

B. संवैधानिक

C. सलाहकारी और गैर-बाध्यकारी

D. न्यायिक

उत्तर: C. सलाहकारी और गैर-बाध्यकारी

प्रश्न 3. EAC-PM के प्रशासनिक और बजटीय कार्यों के लिए नोडल एजेंसी कौन है?

A. वित्त मंत्रालय

B. भारतीय रिजर्व बैंक

C. नीति आयोग

D. कैबिनेट सचिवालय

उत्तर: C. नीति आयोग

प्रश्न 4. डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (DIBD) किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

A. शिक्षा मंत्रालय

B. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

C. संचार मंत्रालय

D. गृह मंत्रालय

उत्तर: B. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

प्रश्न 5. BHASHINI का पूरा नाम क्या है?

A. Bharat Language System Initiative

B. BHASHa Interface for India

C. Bharat Speech Hub Interface

D. Bharat AI Language Network

उत्तर: B. BHASHa Interface for India

प्रश्न 6. भाषिणी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना

B. कृषि डेटा संग्रह करना

C. एआई आधारित बहुभाषी डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना

D. अंतरिक्ष अनुसंधान करना

उत्तर: C. एआई आधारित बहुभाषी डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना

प्रश्न 7. स्लोवेनिया की राजधानी क्या है?

A. जाग्रेब

B. बुडापेस्ट

C. ल्युब्लियाना

D. वियना

उत्तर: C. ल्युब्लियाना

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प्रश्न 8. स्लोवेनिया किन देशों से घिरा हुआ है?

A. इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया

B. जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड

C. पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और हंगरी

D. ऑस्ट्रिया, जर्मनी, क्रोएशिया और सर्बिया

उत्तर: A. इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया

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प्रश्न 9. स्लोवेनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है?

A. माउंट एल्ब्रुस

B. माउंट ट्रिग्लाव

C. माउंट एटना

D. माउंट ब्लैंक

उत्तर: B. माउंट ट्रिग्लाव

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प्रश्न 10. सी ऑफ अजोव किस दो देशों के बीच स्थित है?

A. रूस और तुर्किये

B. यूक्रेन और रोमानिया

C. रूस और यूक्रेन

D. जॉर्जिया और रूस

उत्तर: C. रूस और यूक्रेन

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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