Current Affairs Quiz 6 June 2026 : 100वीं रामसर साइट से लेकर टीबी वैक्सीन तक, देखें 10 जरूरी सवाल-जवाब
6 जून 2026 करेंट अफेयर्स क्विज में टीबी वैक्सीन, भारत की 100वीं रामसर आर्द्रभूमि, जन समर्थ पोर्टल, अंडमान गैस खोज, पंचायत उन्नति सूचकांक, गिलगित-बाल्टिस्तान और अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है।
Current Affairs Quiz 6 June 2026 : प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए करेंट अफेयर्स की मजबूत पकड़ बेहद जरूरी होती है। 6 जून 2026 के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भारत की 100वीं रामसर साइट, टीबी उन्मूलन के लिए स्वदेशी वैक्सीन, अंडमान में प्राकृतिक गैस की खोज, जी-सेक बाजार सुधार, जन समर्थ पोर्टल की उपलब्धियां और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जैसे विषय चर्चा में रहे। ये सभी मुद्दे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं प्रमुख घटनाओं पर आधारित यह 10 प्रश्नों का क्विज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेगा।
प्रश्न 1. हाल ही में आईसीएमआर के प्रीवेन-टीबी तृतीय चरण परीक्षण में किस स्वदेशी टीके ने फेफड़ों के बाहर होने वाली टीबी के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा दिखाई है?
(A) कोवैक्सिन
(B) वीपीएम1002
(C) जाइकोव-डी
(D) कॉर्बेवैक्स
उत्तर: (B) वीपीएम1002
विवरण: वीपीएम1002 टीके ने फेफड़ों के बाहर होने वाली टीबी से बचाव में प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं।
प्रश्न 2. भारत की 100वीं रामसर आर्द्रभूमि के रूप में किस पक्षी अभयारण्य को मान्यता मिली है?
(A) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
(B) चिल्का झील
(C) जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य
(D) हरिके आर्द्रभूमि
उत्तर: (C) जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य
विवरण: उत्तर प्रदेश का यह अभयारण्य जून 2026 में भारत की 100वीं रामसर आर्द्रभूमि बना।
प्रश्न 3. रामसर संधि को किस वर्ष अपनाया गया था?
(A) 1965
(B) 1971
(C) 1975
(D) 1982
उत्तर: (B) 1971
विवरण: रामसर संधि का उद्देश्य विश्वभर की आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है।
प्रश्न 4. जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी?
(A) 2020
(B) 2021
(C) 2022
(D) 2023
उत्तर: (C) 2022
विवरण: यह मंच विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।
प्रश्न 5. पंचायत उन्नति सूचकांक को राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026 में कौन-सा सम्मान मिला?
(A) रजत पुरस्कार
(B) प्लेटिनम पुरस्कार
(C) स्वर्ण पुरस्कार
(D) हीरा पुरस्कार
उत्तर: (C) स्वर्ण पुरस्कार
विवरण: यह सूचकांक ग्राम पंचायतों के विकास और प्रदर्शन का आकलन करता है।
प्रश्न 6. तेल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान क्षेत्र में किस कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है?
(A) विजयपुरम-1
(B) विजयपुरम-2
(C) विजयपुरम-3
(D) विजयपुरम-4
उत्तर: (C) विजयपुरम-3
विवरण: यह खोज अंडमान के समुद्री क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की संभावनाओं को मजबूत करती है।
प्रश्न 7. हालिया सुधारों के तहत पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग का विस्तार किस क्षेत्र में किया गया है?
(A) कृषि ऋण
(B) सरकारी प्रतिभूति बाजार
(C) सोना आयात
(D) बीमा क्षेत्र
उत्तर: (B) सरकारी प्रतिभूति बाजार
विवरण: इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय ऋण बाजार में निवेश आसान होगा।
प्रश्न 8. पारिस्थितिकी आधारित अनुकूलन के तहत कौन-सा प्राकृतिक तंत्र तटीय सुरक्षा में सबसे प्रभावी माना जाता है?
(A) कंक्रीट दीवार
(B) ग्रोइन
(C) मैंग्रोव वन
(D) बांध
उत्तर: (C) मैंग्रोव वन
विवरण: मैंग्रोव चक्रवात और समुद्री लहरों के प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं।
प्रश्न 9. गिलगित-बाल्टिस्तान किन तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संगम क्षेत्र में स्थित है?
(A) अरावली, विंध्य, सतपुड़ा
(B) हिमालय, अरावली, काराकोरम
(C) काराकोरम, हिंदूकुश, पश्चिमी हिमालय
(D) हिमालय, नीलगिरि, सतपुड़ा
उत्तर: (C) काराकोरम, हिंदूकुश, पश्चिमी हिमालय
विवरण: यह क्षेत्र एशिया के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और पर्वतीय इलाकों में गिना जाता है।
प्रश्न 10. जन समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) डिजिटल शिक्षा प्रदान करना
(B) सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन
(C) सरकारी ऋण योजनाओं को एकल मंच पर उपलब्ध कराना
(D) स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना
उत्तर: (C) सरकारी ऋण योजनाओं को एकल मंच पर उपलब्ध कराना
विवरण: यह पोर्टल लाभार्थियों और बैंकों के बीच ऋण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव