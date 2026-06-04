Current Affairs Quiz 4 June 2026 : मालवीय नगर अग्निकांड से लेकर यूपीआई तक, पढ़ें आज 10 सवालों के जवाब
current affairs quiz 4 june 2026 : आज 4 जून 2026 के करेंट अफेयर्स में देखें देश-विदेश, सांइस, इतिहास और अन्य पहलुओं से जुड़े सवाल और जवाब।
current affairs quiz 4 june 2026 : आज के करेंट अफेयर्स में शहरी अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, उद्यमिता, आधुनिक आर्थिक सूचकांक, प्राकृतिक खेती, योगासन खेल और भारत की डिजिटल भुगतान कूटनीति जैसे कई महत्वपूर्ण विषय के प्रश्न शामिल हैं। इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आइए हल करते हैं 4 जून 2026 का यह विशेष करेंट अफेयर्स क्विज।
प्रश्न 1. हाल ही में मालवीय नगर अग्निकांड किस शहर में हुआ था?
A. मुंबई
B. कोलकाता
C. नई दिल्ली
D. जयपुर
उत्तर: C. नई दिल्ली
विवरण: यह दुर्घटना दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक अतिथि गृह में हुई, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई।
प्रश्न 2. भारत में शहरी व्यावसायिक आग की घटनाओं का लगभग कितना प्रतिशत कारण विद्युत दोष होते हैं?
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 90%
उत्तर: C. 70%
विवरण: भारत में अधिकांश शहरी आग की घटनाएं खराब तारों, शॉर्ट सर्किट और अधिक विद्युत भार के कारण होती हैं।
प्रश्न 3. केदारनाथ में शुरू की गई "कैरी मी बैक" नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. तीर्थयात्रियों को बीमा सुविधा देना
B. प्लास्टिक और सूखे कचरे को कम करना
C. नए होटल निर्माण को बढ़ावा देना
D. डिजिटल टिकट व्यवस्था लागू करना
उत्तर: B. प्लास्टिक और सूखे कचरे को कम करना
विवरण: इस पहल के तहत श्रद्धालुओं को कचरा वापस नीचे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रश्न 4. संयुक्त राष्ट्र मिशन इन दक्षिण सूडान (यूएनएमिस) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
A. 2008
B. 2009
C. 2011
D. 2014
उत्तर: C. 2011
विवरण: दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता के दिन 9 जुलाई 2011 को इस शांति मिशन की स्थापना की गई थी।
प्रश्न 5. यूएनएमिस में सैनिक योगदान देने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है?
A. प्रथम
B. द्वितीय
C. तृतीय
D. चतुर्थ
उत्तर: B. द्वितीय
विवरण: नेपाल के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता है।
प्रश्न 6. "नवाचार मंत्र" पहल का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है?
A. नीति आयोग
B. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
C. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
D. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
उत्तर: C. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
विवरण: यह पहल ग्रामीण और छोटे शहरों के नवप्रवर्तकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 7. 3 जून 1947 की घोषणा को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
A. क्रिप्स योजना
B. कैबिनेट मिशन योजना
C. माउंटबेटन योजना
D. वेवेल योजना
उत्तर: C. माउंटबेटन योजना
विवरण: इसी योजना ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया था।
प्रश्न 8. हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष किस वर्ष में बदला गया है?
A. 2018-19
B. 2020-21
C. 2021-22
D. 2022-23
उत्तर: D. 2022-23
विवरण: नए आधार वर्ष के साथ वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 957 कर दी गई है।
प्रश्न 9. 2026 का फूड प्लैनेट पुरस्कार किस भारतीय कार्यक्रम को मिला है?
A. प्रधानमंत्री किसान योजना
B. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
C. आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम
D. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
उत्तर: C. आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम
विवरण: यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक खेती पहलों में से एक मानी जाती है।
प्रश्न 10. कंबोडिया में यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?
A. कैनाडिया बैंक
B. एक्लेडा बैंक
C. एबीए बैंक
D. मेबैंक कंबोडिया
उत्तर: B. एक्लेडा बैंक
विवरण: इस समझौते से भारतीय यात्री कंबोडिया में यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव