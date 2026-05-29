Current Affairs Quiz 29 May 2026 : राशन योजना, AMCA फाइटर जेट और भारत-अमेरिका डील पर 10 महत्वपूर्ण सवाल-जवाब
आज 29 मई 2026 के करेंट अफेयर्स में राशन सुधार, रक्षा तकनीक, कृषि रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, खेल आयोजन और विज्ञान की बड़ी उपलब्धियां शामिल रहीं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद अहम साबित हो सकती हैं।
Current Affairs Quiz 29 May 2026 : आज के दौर में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में करेंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाएं ही क्यों न हो, करेंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा से रहा है। आज 29 मई 2026 के करेंट अफेयर्स में राशन व्यवस्था को आधुनिक बनाने वाली SARTHAK-PDS योजना, भारत-अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स समझौता, AMCA स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम, कृषि उत्पादन के रिकॉर्ड आंकड़े, जापान में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए नई पहल और खेल जगत की बड़ी घोषणाएं चर्चा में रहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सभी टॉपिक्स बेहद महत्वपूर्ण हैं, इन घटनाक्रमों से सीधे सवाल पूछे जात सकते हैं।
प्रश्न 1: SARTHAK-PDS योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है?
A. 15,000 करोड़ रुपये
B. 20,000 करोड़ रुपये
C. 25,530 करोड़ रुपये
D. 30,000 करोड़ रुपये
सही जवाब: C. 25,530 करोड़ रुपये
विवरण: यह योजना अगले 5 वर्षों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए लागू की जाएगी।
प्रश्न 2: भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में नया फ्रेमवर्क समझौता हुआ है?
A. रक्षा उत्पादन
B. क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ
C. अंतरिक्ष अनुसंधान
D. कृषि निर्यात
सही जवाब: B. क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ
विवरण: इस समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन तैयार करना है।
प्रश्न 3: जनसांख्यिकीय बदलावों पर बनी हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं?
A. जस्टिस एन.वी. रमना
B. जस्टिस यू.यू. ललित
C. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर
D. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़
सही जवाब: C. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर
विवरण: यह समिति अवैध घुसपैठ और असामान्य आबादी बदलावों का अध्ययन करेगी।
प्रश्न 4: 2025-26 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है?
A. 350 मिलियन टन
B. 360 मिलियन टन
C. 376.563 मिलियन टन
D. 390 मिलियन टन
सही जवाब: C. 376.563 मिलियन टन
विवरण: यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन अनुमान है।
प्रश्न 5: ‘मिशन क्वीन पाइनएप्पल’ किस राज्य से जुड़ा हुआ है?
A. असम
B. मेघालय
C. मिजोरम
D. त्रिपुरा
सही जवाब: D. त्रिपुरा
विवरण: यह योजना GI टैग वाले त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है।
प्रश्न 6: AMCA परियोजना किससे संबंधित है?
A. मिसाइल रक्षा प्रणाली
B. स्टील्थ फाइटर विमान
C. पनडुब्बी
D. सैटेलाइट लॉन्चर
सही जवाब: B. स्टील्थ फाइटर विमान
विवरण: AMCA भारत का पहला स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा।
प्रश्न 7: भारत और जापान ने अगले 5 वर्षों में कितने भारतीय प्रोफेशनल्स को जापान भेजने का लक्ष्य रखा है?
A. 20,000
B. 35,000
C. 50,000
D. 75,000
सही जवाब: C. 50,000
विवरण: NSDC और FVCC की साझेदारी के जरिए भारतीय युवाओं को जापान में रोजगार मिलेगा।
प्रश्न 8: ‘लोकटक प्रोटोक्लस्टर’ क्या है?
A. नई अंतरिक्ष एजेंसी
B. समुद्री प्रोजेक्ट
C. प्राचीन आकाशगंगा समूह
D. सुपरकंप्यूटर
सही जवाब: C. प्राचीन आकाशगंगा समूह
विवरण: यह 12.6 अरब वर्ष पुराना आकाशगंगा समूह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है।
प्रश्न 9: 2028 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा?
A. नई दिल्ली
B. चंडीगढ़
C. भुवनेश्वर
D. मुंबई
सही जवाब: C. भुवनेश्वर
विवरण: यह आयोजन ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में कराया जाएगा।
प्रश्न 10: विश्व भूख दिवस 2026 कब मनाया गया?
A. 25 मई
B. 26 मई
C. 27 मई
D. 28 मई
सही जवाब: D. 28 मई
विवरण: इस दिवस का उद्देश्य दुनिया में भूख और खाद्य असुरक्षा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव