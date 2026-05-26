Current Affairs Quiz 26 May: इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता? इन 10 सवालों से टेस्ट करें अपना ज्ञान
Current Affairs Quiz 26 May: नौसेना सेलिंग नोड, लोकटक झील से लेकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज तक, आज 26 मई को उन जरूरी करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Today Current Affairs Quiz: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए करेंट की मजबूत समझ होना बेहद जरूरी है। आपकी तैयारी को और अधिक धार देने के लिए हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई घटनाओं पर आधारित एक विशेष करंट अफेयर्स क्विज। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आइए आसान हिंदी भाषा में इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सही उत्तरों को विस्तार से समझते हैं:
प्रश्न 1: भारतीय नौसेना ने किस शहर में अपने पहले और प्रमुख नौसेना सेलिंग नोड (Naval Sailing Node) का उद्घाटन किया?
[A] विशाखापत्तनम
[B] कोच्चि
[C] भोपाल
[D] मुंबई
प्रश्न 2: अभी हाल ही में, किस राज्य में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) के तहत बने 5 लाख पक्के घरों के लिए 'गृह प्रवेश' समारोह का शुभारंभ किया गया?
[A] गुजरात
[B] कर्नाटक
[C] राजस्थान
[D] महाराष्ट्र
प्रश्न 3: हाल ही में खबरों में रही प्रसिद्ध ‘लोकटक झील’ भारत के किस राज्य में स्थित है?
[A] मणिपुर
[B] त्रिपुरा
[C] नगलांड
[D] मिजोरम
प्रश्न 4: दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में पहचान रखने वाला 'कुंभलगढ़ किला' किस राज्य में स्थित है?
[A] राजस्थान
[B] गुजरात
[C] कर्नाटक
[D] महाराष्ट्र
प्रश्न 5: हाल ही में समाचारों में देखी गई 'ट्रेकिस्कियम लालरेमसंगाई' (Trachischium lalremsangai) किस जीव की प्रजाति से संबंधित है?
[A] सांप
[B] मेंढक
[C] मकड़ी
[D] छिपकली
प्रश्न 6: दुर्लभ और खूबसूरत ‘कश्मीर फ्लाईकैचर’ पक्षी को हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखा गया है?
[A] केरल
[B] कर्नाटक
[C] तमिलनाडु
[D] महाराष्ट्र
प्रश्न 7: गुजरात की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में अपनी शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन सा बना है?
[A] बैंक ऑफ ताइवान
[B] ताइपे फुबोन बैंक
[C] मेगा इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक
[D] सीटीबीसी बैंक (CTBC Bank)
प्रश्न 8: किस साहित्यिक किताब ने वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल बुकर प्राइज' जीता है?
[A] ताइवान ट्रेवैलॉग
[B] द थिंग्स वी नेवर से
[C] नॉट अ रिवर
[D] ए लिटिल लाइफ
प्रश्न 9: सरकार का ई-कॉमर्स पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) हर साल किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाता है?
[A] 15 मई
[B] 17 मई
[C] 21 मई
[D] 22 मई
प्रश्न 10: मई 2026 में किस संस्थान ने मौसम और जलवायु स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित 'इन्क्यूबेशन सेंटर' का उद्घाटन किया और WISE-2026 कार्यक्रम की मेजबानी की?
[A] आईएमडी नई दिल्ली (IMD New Delhi)
[B] आईआईटीएम पुणे (IITM Pune)
[C] आईआईएससी बेंगलुरु (IISc Bengaluru)
[D] आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi)
सभी सवालों के उत्तर-
सही उत्तर 1: [C] भोपाल
सही उत्तर 2: [D] महाराष्ट्र
सही उत्तर 3: [A] मणिपुर
सही उत्तर 4: [A] राजस्थान
सही उत्तर 5: [A] सांप
सही उत्तर 6: [C] तमिलनाडु
सही उत्तर 7: [D] सीटीबीसी बैंक
सही उत्तर 8: [A] ताइवान ट्रेवैलॉग
सही उत्तर 9: [B] मई 17
सही उत्तर 10: [B] आईआईटीएम पुणे
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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