Current Affairs Quiz 23 May 2026 : चंद्रयान-3 से लेकर पीएम को मिले सम्मान तक, देखें 10 बड़े सवाल और उनके जवाब
आज 23 मई 2026 के टॉप 10 करेंट अफेयर्स क्विज कई अहम सवाल शामिल किए गए हैं जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Current Affairs Quiz 23 May 2026 : करेंट अफेयर्स आज लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अहम विषय बन गया है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आज 23 मई के करेंट अफेयर्स क्विज में देश और दुनिया में घट रहीं तमाम बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल और उसके जवाब तैयार किए गए हैं। आज के करेंट अफेयर्स में एआई, अंतरिक्ष, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं शामिल की गई हैं। यहां देखें 23 मई करेंट अफेयर्स के 10 सवाल और उनके जवाब।
1. उम्मीड कार्यक्रम चरण-2 किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया?
A. स्वास्थ्य मंत्रालय
B. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
C. शिक्षा मंत्रालय
D. सामाजिक न्याय मंत्रालय
सही उत्तर: B. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विवरण: उम्मीड कार्यक्रम दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों की जांच और इलाज को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किया जा रहा है।
2. 68वीं एपीओ गवर्निंग बॉडी बैठक का आयोजन कहां हुआ?
A. मुंबई
B. टोक्यो
C. नई दिल्ली
D. बेंगलुरु
सही उत्तर: C. नई दिल्ली
विवरण: यह बैठक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें एशिया-प्रशांत देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
3. ‘नॉर्थ स्टार’ नवीकरणीय ऊर्जा मंच किस उद्देश्य से शुरू किया गया?
A. रक्षा उपकरण निर्माण
B. डिजिटल बैंकिंग विस्तार
C. नवीकरणीय ऊर्जा निवेश
D. कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए
सही उत्तर: C. नवीकरणीय ऊर्जा निवेश
विवरण: यह मंच भारत में सौर, पवन और बैटरी भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देगा।
4. भारत टेक्स 2026 आयोजन ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया?
A. वाणिज्य मंत्रालय
B. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
C. वस्त्र मंत्रालय
D. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय
सही उत्तर: C. वस्त्र मंत्रालय
विवरण: इस ऐप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नेटवर्किंग और स्मार्ट सहायक जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में कौन सा सम्मान दिया गया?
A. ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार
B. रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस
C. नोबेल शांति पदक
D. नॉर्डिक उत्कृष्टता पुरस्कार
सही उत्तर: B. रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस
विवरण: यह नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है।
6. सेबी समर्थित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान ने किस संस्थान के साथ समझौता किया?
A. भारतीय रिजर्व बैंक
B. भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान
C. नाबार्ड
D. सिडबी
सही उत्तर: B. भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान
विवरण: यह समझौता पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मानकों तथा पूंजी बाजार में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया।
7. चंद्रयान-3 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला?
A. नासा नवाचार पुरस्कार
B. वैश्विक अंतरिक्ष पदक
C. एआईएए गोडार्ड अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार
D. चंद्र विज्ञान सम्मान
सही उत्तर: C. एआईएए गोडार्ड अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार
विवरण: चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सम्मानित किया गया।
8. ‘ट्रैकिस्कियम लालरेमसांगाई’ क्या है?
A. नई मछली प्रजाति
B. नई पक्षी प्रजाति
C. नई सांप प्रजाति
D. नई औषधीय वनस्पति
सही उत्तर: C. नई सांप प्रजाति
विवरण: यह बिना विष वाला कीड़े खाने वाला सांप है जिसे मिजोरम और म्यांमार क्षेत्र में खोजा गया।
9. विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 की थीम क्या थी?
A. भविष्य के लिए विज्ञान
B. सही माप बेहतर दुनिया
C. नवाचार के लिए मेट्रोलॉजी
D. नीति निर्माण में विश्वास निर्माण हेतु मेट्रोलॉजी
सही उत्तर: D. नीति निर्माण में विश्वास निर्माण हेतु मेट्रोलॉजी
विवरण: यह दिवस माप विज्ञान के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 20 मई को मनाया जाता है।
10. सिंहस्थ 2028 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी की?
A. माइक्रोसॉफ्ट
B. अमेजन
C. गूगल
D. आईबीएम
सही उत्तर: C. गूगल
विवरण: इस परियोजना में भीड़ प्रबंधन, यातायात विश्लेषण और आपातकालीन सेवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव