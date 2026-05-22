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Current Affairs Quiz 22 May 2026 : कीवी मिशन से सूर्यास्त्र तक, आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Current Affairs Quiz 22 May 2026 : आज के करेंट अफेयर्स क्विज में अरुणाचल कीवी मिशन, प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, भारत का एआई जीन संपादक, विश्व मधुमक्खी दिवस और अर्थव्यवस्था से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल के जवाब हैं।

Current Affairs Quiz 22 May 2026 : कीवी मिशन से सूर्यास्त्र तक, आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल

Current Affairs Quiz 22 May 2026 : करेंट अफयेर्स आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना अहम है इस बात से हर परीक्षार्थी वाकिफ है। करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज 22 मई के करेंट अफेयर्स के सवालों में देश-दुनिया में रक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कृषि और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सवाल अहम होंगे। अरुणाचल की कीवी मिशन से लेकर भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जीन संपादक, स्वीडन दौरे, नई सैन्य कवायद और मौसम आधारित वित्तीय अनुबंध जैसे विषय भी शामिल किया गया है। आज का यह करेंट अफेयर्स क्विज आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा।

1. “अरुणाचल कीवी मिशन” किस मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू किया गया?

A. कृषि मंत्रालय

B. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

C. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

D. ग्रामीण विकास मंत्रालय

सही उत्तर: C. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

व्याख्या: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश में “अरुणाचल कीवी: द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश” मिशन शुरू किया। यह मिशन समूह आधारित कीवी खेती और मूल्य श्रृंखला विकास पर केंद्रित है।

2. प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है?

A. असम

B. मेघालय

C. अरुणाचल प्रदेश

D. सिक्किम

सही उत्तर: B. मेघालय

व्याख्या: प्रगति 2026 का आयोजन उमरोई सैन्य स्टेशन, मेघालय में किया जा रहा है। यह भारत की सागर नीति और एक्ट ईस्ट नीति के तहत आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है।

3. “सूर्यास्त्र” किस प्रकार की प्रणाली है?

A. बैलिस्टिक मिसाइल

B. वायु रक्षा प्रणाली

C. लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट तोप प्रणाली

D. ड्रोन रक्षा प्रणाली

सही उत्तर: C. लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट तोप प्रणाली

व्याख्या: “सूर्यास्त्र” भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली निर्देशित रॉकेट प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक बताई गई है। इसका परीक्षण ओडिशा तट पर किया गया।

4. भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जीन संपादक “प्लांट ओपनक्रिस्पर 1” किस संस्थान ने विकसित किया?

A. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

B. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु

C. आईसीएआर-सीआरआरआई

D. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सही उत्तर: C. आईसीएआर-सीआरआरआई

व्याख्या: ICAR के केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ने यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जीन संपादन मंच विकसित किया है, जो फसलों में सटीक जीन परिवर्तन करने में सक्षम है।

5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया?

A. ऑर्डर ऑफ फ्रीडम

B. रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार

C. नॉर्डिक पीस मेडल

D. स्वीडिश क्राउन ऑनर

सही उत्तर: B. रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार

व्याख्या: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार” से सम्मानित किया गया। यह स्वीडन सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

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6. भारत का पहला मौसम आधारित वित्तीय अनुबंध “रेन मुंबई” किस संस्था ने शुरू किया?

A. राष्ट्रीय शेयर बाजार

B. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

C. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

D. राष्ट्रीय वस्तु एवं व्युत्पन्न विनिमय

सही उत्तर: D. राष्ट्रीय वस्तु एवं व्युत्पन्न विनिमय

व्याख्या: NCDEX ने 'रेन मुंबई' नामक पहला मौसम आधारित वित्तीय अनुबंध शुरू किया, जो मुंबई में वर्षा से जुड़े आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

7. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है?

A. 5.8%

B. 6.0%

C. 6.4%

D. 7.2%

सही उत्तर: C. 6.4%

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग ने वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया।

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8. “ताइवान ट्रैवलॉग” के लिए 2026 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता?

A. हारुकी मुराकामी

B. यांग शुआंग-ज़ी और लिन किंग

C. सलमान रुश्दी

D. हान कांग

सही उत्तर: B. यांग शुआंग-ज़ी और लिन किंग

व्याख्या: यांग शुआंग-ज़ी और लिन किंग को “ताइवान ट्रैवलॉग” के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 दिया गया।

9. “आईएनएस संघमित्रा” किस श्रेणी का युद्धपोत है?

A. विमानवाहक पोत

B. विध्वंसक युद्धपोत

C. अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत

D. परमाणु पनडुब्बी

सही उत्तर: C. अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत

व्याख्या: गार्डेन रिच कंपनी ने कोलकाता में आईएनएस संघमित्रा लॉन्च किया। यह भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा शाची श्रेणी का पोत है।

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10. विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?

A. 18 मई

B. 19 मई

C. 20 मई

D. 21 मई

सही उत्तर: C. 20 मई

व्याख्या: विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है ताकि मधुमक्खियों और परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2026 की थीम थी “बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट”।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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