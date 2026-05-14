Current Affairs Quiz: नए CDS और नौसेना प्रमुख से लेकर पुलित्जर अवॉर्ड तक, जानें 10 बड़े सवालों के जवाब

Current Affairs Quiz: नए CDS और नौसेना प्रमुख से लेकर पुलित्जर अवॉर्ड तक, जानें 10 बड़े सवालों के जवाब
Current Affairs Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुद को अपडेट रखना अनिवार्य है। हाल ही में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आइए, इन महत्वपूर्ण सवालों के जरिए अपनी UPSC/PCS/SSC/Bank नौकरियों की तैयारी को परखें।
Current Affairs Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुद को अपडेट रखना अनिवार्य है। नियुक्तियों से लेकर तकनीकी नवाचार तक, हाल ही में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आइए, इन महत्वपूर्ण सवालों के जरिए अपनी UPSC/PCS/SSC/Bank नौकरियों की तैयारी को परखें। इन सभी सवालों के जवाब आपको नीचे दिए गए हैं।
प्रश्न 1: भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है?
A. जनरल अनिल चौहान
B. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि
C. जनरल मनोज पांडे
D. एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी
प्रश्न 2: भारतीय नौसेना के नए प्रमुख (चीफ ऑफ नेवल स्टाफ) के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
A. एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी
B. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह
C. जनरल अनिल चौहान
D. वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन
प्रश्न 3: 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की?
A. सी. जोसेफ विजय
B. ई. पलानीस्वामी
C. एम.के. स्टालिन
D. कमल हासन
प्रश्न 4: भारत में हर साल 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' (National Technology Day) किस तारीख को मनाया जाता है?
A. 09 मई
B. 10 मई
C. 11 मई
D. 12 मई
प्रश्न 5: प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है?
A) अमिताभ बच्चन
B) प्रसून जोशी
C) अनुपम खेर
D) मनोज तिवारी
प्रश्न 6: आधार (Aadhar) जारी करने वाली संस्था UIDAI ने साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीक में शोध के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ 5 साल का समझौता किया है?
A) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT Delhi)
B) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)
C) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIM Ahmedabad)
D) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
प्रश्न 7: 'जननी' नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?
A. शिक्षा मंत्रालय
B. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
C. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
D. ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रश्न 8: राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किस संस्था के साथ एक समझौते (MoU) पर दस्तखत किए हैं?
A. नीति आयोग
B. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
C. आईआईटी वाराणसी
D. विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस)
प्रश्न 9: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने अपना 100वां 'N-Gen' (न्यू जेनरेशन) पोस्ट ऑफिस कहां शुरू किया है?
A. गुवाहाटी विश्वविद्यालय
B. दिल्ली विश्वविद्यालय
C. नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग
D. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
प्रश्न 10: पत्रकारिता के क्षेत्र में आनंद आरके और सुप्रिया शर्मा को हाल ही में किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है?
A) ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग
B) अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग
C) इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री
D) फीचर फोटोग्राफी
उत्तर-
उत्तर 1: B. लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि
भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को देश का नया सीडीएस चुना गया है। वह सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बिठाने का मुख्य कार्य करेंगे।
उत्तर 2: A. एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी
एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना की कमान सौंपी गई है। वे नौसेना की रणनीतिक तैयारियों को नई दिशा देंगे।
उत्तर 3: A. सी. जोसेफ विजय
दक्षिण भारतीय राजनीति में एक नई लहर के साथ, मशहूर अभिनेता और नेता सी. जोसेफ विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है।
उत्तर 4: C. 11 मई
यह दिन भारत के विज्ञान और तकनीकी कौशल का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। 11 मई 1998 को ही भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था।
उत्तर 5: B. प्रसून जोशी
प्रसिद्ध गीतकार और विज्ञापन विशेषज्ञ प्रसून जोशी अब प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसी संस्थाओं के विकास पर ध्यान देंगे।
उत्तर 6: B. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)
डिजिटल डेटा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए UIDAI ने NFSU के साथ हाथ मिलाया है, ताकि भविष्य में होने वाले साइबर हमलों को रोका जा सके।
उत्तर 7: C. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है।
उत्तर 8: D. विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस)
यह समझौता विज्ञान नीति और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया है।
उत्तर 9: C. नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग
डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के तहत शिलांग में यह हाई-टेक पोस्ट ऑफिस खोला गया है।
उत्तर 10: C. इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री
अपनी रचनात्मक और प्रभावशाली रिपोर्टिंग के लिए इन दोनों पत्रकारों ने विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है।
छात्रों के लिए सुझाव
इन प्रश्नों का अभ्यास न केवल आपकी याददाश्त बढ़ाएगा, बल्कि परीक्षा के समय आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा। करेंट अफेयर्स के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना और विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट रहना सफलता की कुंजी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स