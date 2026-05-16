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Current Affairs Quiz 16 May 2026: ITU से सेमीकंडक्टर तक, देखें 10 बड़े सवालों के जवाब

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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डेली करेंट अफेयर्स की मजबूत तैयारी UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में बढ़त दिला सकती है। पढ़िए आज के 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सवाल-जवाब।

Current Affairs Quiz 16 May 2026: ITU से सेमीकंडक्टर तक, देखें 10 बड़े सवालों के जवाब

आज के समय में करेंट अफेयर्स ऐसा विषय बन चुका है जिससे लगभग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अछूती नहीं है। UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग परीक्षा, NDA, CDS, राज्य PCS, पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी नौकरी परीक्षाओं में रोजाना के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार एक छोटा सा करेंट अफेयर्स सवाल मेरिट में बड़ा फर्क पैदा कर देता है। यही वजह है कि उम्मीदवारों को रोजाना महत्वपूर्ण खबरों और घटनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं आज के करेंट अफेयर्स के जरूरी सवालों पर…

1. “प्राइड ऑफ हिल्स: पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता” योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

[A]. द्वीपीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव रोकना

[B]. पहाड़ी और हिमालयी राज्यों में विकास और आधारभूत ढांचे की कमी दूर करना

[C]. महानगरों में औद्योगिक प्रदूषण कम करना

[D]. रेगिस्तानी इलाकों में मरुस्थलीकरण रोकना

सही जवाब: [B] पहाड़ी और हिमालयी राज्यों में विकास और आधारभूत ढांचे की कमी दूर करना

यह योजना खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

2. कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा है?

[A]. अंतरिक्ष तकनीक

[B]. सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मूल्यांकन

[C]. अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम

[D]. परमाणु सुरक्षा

सही जवाब: [B] सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मूल्यांकन

भारत को हाल ही में CCDB का चेयर नियुक्त किया गया है। यह संस्था साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा जांच के अंतरराष्ट्रीय मानक तय करती है।

3. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) किस क्षेत्र से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है?

[A]. सूचना और संचार तकनीक

[B]. वैश्विक स्वास्थ्य

[C]. श्रम कानून

[D]. जलवायु वार्ता

सही जवाब: [A] सूचना और संचार तकनीक

भारत को ITU पूर्णाधिकार सम्मेलन-2030 की मेजबानी मिली है। यह संस्था मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और डिजिटल संचार से जुड़े वैश्विक मामलों को संभालती है।

4. पीकॉक टैरेंटुला किस देश में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है?

[A]. श्रीलंका

[B]. थाईलैंड

[C]. म्यांमार

[D]. भारत

सही जवाब: [D] भारत

पीकॉक टैरेंटुला एक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति है जो केवल भारत में पाई जाती है। हाल ही में संरक्षण सर्वेक्षण के कारण यह चर्चा में रही।

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5. यूफ्रेटीस नदी किस क्षेत्र से निकलती है?

[A]. तिब्बती पठार

[B]. आर्मेनियाई उच्चभूमि

[C]. दक्कन का पठार

[D]. ज़ाग्रोस पर्वत

सही जवाब: [B] आर्मेनियाई उच्चभूमि

यह नदी तुर्की से निकलकर सीरिया और इराक से गुजरती है। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता इसी नदी के आसपास विकसित हुई थी।

6. कौन सी योजना निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है?

[A]. निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु योजना

[B]. अग्रिम प्राधिकरण योजना

[C]. भारत से वस्तु निर्यात योजना

[D]. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना

सही जवाब: [B] अग्रिम प्राधिकरण योजना

इस योजना के तहत निर्यात करने वाली कंपनियां बिना सीमा शुल्क के जरूरी कच्चा माल आयात कर सकती हैं।

7. रक्छम-चितकुल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?

[A]. उत्तराखंड

[B]. जम्मू-कश्मीर

[C]. हिमाचल प्रदेश

[D]. सिक्किम

सही जवाब: [C] हिमाचल प्रदेश

यह अभयारण्य हिमालयी भूरे भालू की मौजूदगी के कारण फिर चर्चा में आया है। इसे सांगला वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है।

8. “प्रोजेक्ट गरुड़” किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है?

[A]. जैव प्रौद्योगिकी

[B]. अंतरिक्ष तकनीक

[C]. नवीकरणीय ऊर्जा

[D]. कृषि

सही जवाब: [B] अंतरिक्ष तकनीक

ध्रुव स्पेस द्वारा विकसित इस परियोजना में 500 किलोग्राम क्षमता वाला उपग्रह मंच तैयार किया जा रहा है।

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9. भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्योग वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है?

[A]. राजस्थान

[B]. गुजरात

[C]. कर्नाटक

[D]. तमिलनाडु

सही जवाब: [A] राजस्थान

यह इकाई भिवाड़ी में स्थापित की गई है। भारत सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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10. प्रोजेक्ट गरुड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

[A]. कृषि ड्रोन बनाना

[B]. बड़े पैमाने पर उपग्रह निर्माण

[C]. समुद्री निगरानी

[D]. मौसम पूर्वानुमान

सही जवाब: [B] बड़े पैमाने पर उपग्रह निर्माण

इस परियोजना के जरिए आधुनिक समतल-पैक डिजाइन वाले उपग्रह तैयार किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल दूरसंचार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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