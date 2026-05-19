Current Affairs Quiz 19 May: ओपेक से यूएई का बाहर होने से लेकर नोय्याल नदी तक, क्या आप इन 10 सवालों के जवाब जानते हैं?
Current Affairs Quiz 19 May: नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज, नोय्याल नदी से लेकर ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व' (TATR) तक, आज 19 मई को उन जरूरी करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Today Current Affairs Quiz: विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए करेंट की मजबूत समझ होना बेहद जरूरी है। आपकी तैयारी को और अधिक धार देने के लिए हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई घटनाओं पर आधारित एक विशेष करंट अफेयर्स क्विज। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आइए आसान हिंदी भाषा में इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके सही उत्तरों को विस्तार से समझते हैं:
प्रश्न 1. ड्रोन एप्लीकेशन के लिए 'Lumira_E40I50' नाम से भारत का पहला जर्मेनियम-मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?
[A] हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
[B] भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
[C] टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL)
[D] इयोनस्पेस लैब्स (EonSpacelabs)
प्रश्न 2. 'नेवल एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज' (NASM-SR) का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है?
[A] हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
[B] भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
[C] रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
[D] भारत डायनामिक्स लिमिटेड
प्रश्न 3. 'नोय्याल नदी', भारत की किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है?
[A] नर्मदा नदी
[B] यमुना नदी
[C] कृष्णा नदी
[D] कावेरी नदी
प्रश्न 4. 'ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व' (TATR), भारत के किस राज्य में स्थित है?
[A] महाराष्ट्र
[B] कर्नाटक
[C] केरल
[D] तमिलनाडु
प्रश्न 5. हाल ही में जारी एक जलवायु शोध के अनुसार, वर्ष 2085 तक पृथ्वी के कितने प्रतिशत थलीय जीवों के आवासों को चरम जलवायु घटनाओं से गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है?
[A] 36%
[B] 28%
[C] 42%
[D] 50%
प्रश्न 6. 'पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0' किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया?
[A] ग्रामीण विकास मंत्रालय
[B] पंचायती राज मंत्रालय
[C] गृह मंत्रालय
[D] वित्त मंत्रालय
प्रश्न 7. अप्रैल 2026 में, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए 'ई-श्रम साथी' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है?
[A] छत्तीसगढ़
[B] ओडिशा
[C] झारखंड
[D] मध्य प्रदेश
प्रश्न 8. मई 2026 में, किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए शैक्षिक सामग्री का समय पर वितरण अनिवार्य कर दिया है?
[A] कर्नाटक
[B] आंध्र प्रदेश
[C] तमिल नाडु
[D] तेलंगाना
प्रश्न 9. 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स' (EGRs) को भारत की किस वित्तीय नियामक संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है?
[A] भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
[B] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
[C] वित्त मंत्रालय
[D] भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
प्रश्न 10. किस देश ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन 'ओपेक' (OPEC) से अपनी सदस्यता वापस ले रहा है?
[A] यूएई (UAE)
[B] सऊदी अरब
[C] ईरान
[D] कुवैत
सभी सवालों के उत्तर-
सही उत्तर 1: [D] इयोनस्पेस लैब्स
सही उत्तर 2: [C] रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
सही उत्तर 3: [D] कावेरी नदी
सही उत्तर 4: [A] महाराष्ट्र
सही उत्तर 5: [D] 50%
सही उत्तर 6: [B] पंचायती राज मंत्रालय
सही उत्तर 7: [D] मध्य प्रदेश
सही उत्तर 8: [A] कर्नाटक
सही उत्तर 9: [B] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
सही उत्तर 10: [A] यूएई (UAE)
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स