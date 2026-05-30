Current Affairs Quiz 30 May 2026 : स्वास्थ्य, विज्ञान से लेकर शेयर बाजार तक; पढ़ें 10 महात्वपूर्ण सवाल-जवाब
Current Affairs Quiz 30 May 2026 : आज के करेंट अफेयर्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट, भारत का पहला स्वदेशी अमॉर्फस सिलिकॉन सौर सेल, वायु सेना की नई एआई पहल, ताइवान का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनना, अन्नपूर्णा योजना जैसे महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब शामिल हैं।
Current Affairs Quiz 30 May 2026 : करेंट अफेयर्स आज के दौर में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी अहम हो गया है। फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या फिर स्टेट लेवल की परीक्षा ही क्यों न हो... करेंट अफेयर्स के सलाव हमेशा अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं। ऐसे में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज 30 मई 2026 के करेंट अफेयर्स पर खास ध्यान देंगे। आज के करेंट अफेयर्स में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने पहला स्वदेशी अमॉर्फस सिलिकॉन सौर सेल विकसित करने, रक्षा क्षेत्र में भारतीय वायु सेना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रखरखाव प्रणाली के लिए नई पहल शुरू करेने और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने पहला स्वदेशी समतापमंडलीय अति-दाब गुब्बारा लॉन्च कर नई उपलब्धि से जुड़े सवाल शामिल हैं। आइए, 30 मई 2026 के प्रमुख करेंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब जानते हैं…
1. वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) कितना अनुमानित किया गया?
A. 6.81 लाख करोड़
B. 7.52 लाख करोड़
C. 8.81 लाख करोड़
D. 9.25 लाख करोड़
उत्तर: C. 8.81 लाख करोड़
विवरण: वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 8.81 लाख करोड़ रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.37% था।
2. भारत का पहला अमॉर्फस सिलिकॉन सौर सेल बनाने के लिए विकसित पीईसीवीडी प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया?
A. आईआईटी मद्रास
B. आईएसीएस, कोलकाता
C. आईआईएससी, बेंगलुरु
D. आईआईटी बॉम्बे
उत्तर: B. आईएसीएस, कोलकाता
विवरण: यह स्वदेशी प्रणाली भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ में विकसित की गई है।
3. NeSDA 2025 पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया?
A. गृह मंत्रालय
B. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
C. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
D. वित्त मंत्रालय
उत्तर: C. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
विवरण: यह पोर्टल नागरिकों के दृष्टिकोण से ई-शासन सेवाओं का मूल्यांकन करेगा।
4. RITES ने डेटा आधारित अवसंरचना परामर्श समाधान विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया?
A. केयर रेटिंग्स
B. इक्रा
C. क्रिसिल
D. नाबार्ड
उत्तर: C. क्रिसिल
विवरण: यह साझेदारी विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विश्लेषणात्मक और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करेगी।
5. भारतीय वायु सेना ने Su-30MKI लड़ाकू विमानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान रखरखाव प्रणाली विकसित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया?
A. आईआईटी दिल्ली
B. आईआईटी कानपुर
C. आईआईटी मद्रास
D. आईआईटी बॉम्बे
उत्तर: D. आईआईटी बॉम्बे
विवरण: इस पहल का उद्देश्य विमानों की उपलब्धता बढ़ाना और रखरखाव लागत कम करना है।
6. भारत का पहला स्वदेशी समतापमंडलीय अति-दाब गुब्बारा "विस्टा" किस कंपनी ने लॉन्च किया?
A. स्काईरूट एयरोस्पेस
B. अग्निकुल कॉसमॉस
C. रेड बैलून एयरोस्पेस
D. बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस
उत्तर: C. रेड बैलून एयरोस्पेस
विवरण: इस उपलब्धि के साथ भारत स्वदेशी समतापमंडलीय गुब्बारा क्षमता वाले देशों में शामिल हो गया।
7. मई 2026 में कौन-सा देश भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया?
A. दक्षिण कोरिया
B. हांगकांग
C. सिंगापुर
D. ताइवान
उत्तर: D. ताइवान
विवरण: ताइवान की बढ़त मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्धचालक उद्योग में तेजी के कारण हुई।
8. स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार किसे नियुक्त किया गया?
A. रॉबर्ट गोलोब
B. बोर्जान पाहोर
C. जानेज यान्शा
D. मार्जन सारेक
उत्तर: C. जानेज यान्शा
विवरण: उन्होंने संसद में बहुमत हासिल कर चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला।
9. संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 2026 की थीम क्या थी?
A. पीस फॉर फ्यूचर
B. इन्वेस्ट इन पीस
C. ग्लोबल पीस एक्शन
D. पीस थ्रू यूनिटी
उत्तर: B. इन्वेस्ट इन पीस (शांति में निवेश)
विवरण: यह थीम विश्वभर में शांति स्थापना प्रयासों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
10. पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई है?
A. किसानों के लिए
B. विद्यार्थियों के लिए
C. महिलाओं के लिए
D. वरिष्ठ नागरिकों के लिए
उत्तर: C. महिलाओं के लिए
विवरण: यह योजना 25 से 60 वर्ष आयु की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव