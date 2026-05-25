Current Affairs 25 May 2026 : RBI के रिकॉर्ड लाभांश से अग्नि-1 मिसाइल तक, 25 मई 2026 करेंट अफेयर्स के 10 बड़े सवाल
Current Affairs 25 May 2026 : 25 मई 2026 करेंट अफेयर्स एमसीक्यू क्विज यहां पढ़ें। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक लाभांश, अग्नि-1 मिसाइल, प्रधानमंत्री मोदी इटली दौरा, जीवन ऐप और संयुक्त राष्ट्र सम्मान से जुड़े सवाल जवाब दिए गए हैं।
Current Affairs 25 May 2026 : करेंट अफेयर्स आज लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हो चुके हैं। चाहे परीक्षा यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या किसी अन्य सरकारी नौकरी हर जगह देश-दुनिया की ताजा घटनाओं से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। यही वजह है कि रोजाना के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर मजबूत पकड़ बनाना सफलता के लिए बेहद अहम माना जाता है। 25 मई 2026 के करेंट अफेयर्स में भारतीय रिजर्व बैंक का रिकॉर्ड लाभांश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा, अग्नि-1 मिसाइल परीक्षण, संयुक्त राष्ट्र सम्मान और नई सरकारी योजनाओं जैसे कई बड़े विषय चर्चा में रहे। इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित यह क्विज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद करेगा।
सवाल 1: ‘जीवन’ मोबाइल ऐप और ‘शतायु’ डैशबोर्ड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया?
A. शिक्षा मंत्रालय
B. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
C. ग्रामीण विकास मंत्रालय
D. स्वास्थ्य मंत्रालय
सही जवाब: B. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
व्याख्या: यह मंच वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। ‘जीवन’ ऐप बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं और सहायता सेवाओं की जानकारी देगा, जबकि ‘शतायु’ डैशबोर्ड बुजुर्ग देखभाल सेवाओं को मजबूत करेगा।
सवाल 2: एएनआरएफ ने कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत कितने संस्थानों का चयन किया?
A. 5
B. 8
C. 10
D. 12
सही जवाब: C. 10
व्याख्या: एएनआरएफ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल मानविकी और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 संस्थानों का चयन किया है।
सवाल 3: आईटीबीपी की पहली ऑल-वूमेन माउंट एवरेस्ट अभियान टीम में कुल कितने सदस्य शामिल थे?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
सही जवाब: C. 14
व्याख्या: आईटीबीपी की इस ऐतिहासिक टीम ने नेपाल के साउथ कोल मार्ग से माउंट एवरेस्ट फतह किया। अभियान का मकसद “स्वच्छ हिमालय, सुरक्षित ग्लेशियर” संदेश को बढ़ावा देना भी था।
सवाल 4: बीआईटी मेसरा और नेसैक के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. कृषि अनुसंधान
B. रक्षा उत्पादन
C. भू-स्थानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू-स्थानिक अनुसंधान
D. चिकित्सा अनुसंधान
सही जवाब: C. भू-स्थानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू-स्थानिक अनुसंधान
व्याख्या: इस समझौते के तहत दोनों संस्थान उपग्रह डेटा, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूरसंवेदी तकनीक और भू-स्थानिक तकनीक पर मिलकर काम करेंगे।
सवाल 5: ‘भारत डिजिटल संवाद’ पहल किस संगठन ने शुरू की?
A. नैसकॉम
B. ट्राई
C. बीडीआईए
D. एनआईसी
सही जवाब: C. बीडीआईए
व्याख्या: बीडीआईए ने यह मंच डिजिटल संप्रभुता, डेटा सुरक्षा और भारत की डिजिटल नीति पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है।
सवाल 6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य एवं कृषि संगठन का कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला?
A. ग्लोबल पीस मेडल
B. एग्रीकोला मेडल
C. अर्थ गार्जियन अवॉर्ड
D. फूड सिक्योरिटी प्राइज
सही जवाब: B. एग्रीकोला मेडल
व्याख्या: इटली दौरे के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। यह कृषि और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
सवाल 7: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस नई योजना के कारण दुनिया के बड़े कार्बन बाजारों में शामिल हुआ?
A. ग्रीन इंडिया मिशन
B. राष्ट्रीय सौर ग्रिड योजना
C. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना
D. स्वच्छ ऊर्जा बॉन्ड योजना
सही जवाब: C. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना
व्याख्या: भारत ने 2026 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू की, जिसके बाद भारत दुनिया के बड़े उभरते कार्बन बाजारों में शामिल हो गया।
सवाल 8: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की?
A. 1.95 लाख करोड़ रुपये
B. 2.10 लाख करोड़ रुपये
C. 2.45 लाख करोड़ रुपये
D. 2.86 लाख करोड़ रुपये
सही जवाब: D. 2.86 लाख करोड़ रुपये
व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर मंजूर किया। यह अब तक का सबसे बड़ा लाभांश माना जा रहा है।
सवाल 9: संयुक्त राष्ट्र का “मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2025” किसे दिया गया?
A. कर्नल सोफिया कुरैशी
B. मेजर अभिलाषा बराक
C. कैप्टन तानिया शेरगिल
D. लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी
सही जवाब: B. मेजर अभिलाषा बराक
व्याख्या: मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं और लड़कियों के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मान मिला।
सवाल 10: भारत ने मई 2026 में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया?
A. पृथ्वी-2
B. ब्रह्मोस
C. अग्नि-1
D. आकाश-एनजी
सही जवाब: C. अग्नि-1
व्याख्या: अग्नि-1 एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव