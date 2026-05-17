Current Affairs 17 May Quiz : गिब्बन, जंगल और खतरनाक ड्रग्स, देखें 10 टॉप सवालों के जवाब
Current Affairs 17 May Quiz : 17 मई 2026 की समसामयिक घटनाक्रम क्विज यहां पढ़िए। इस क्विज में जंगलों की रिपोर्ट, नशीले पदार्थ, नई जीव प्रजातियां, दवाइयां और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब हैं।
Current Affairs 17 May Quiz : आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सिर्फ खबरें याद करने तक सीमित नहीं रह गई है। अब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें किसी घटना का कारण, उसका असर और उससे जुड़ी बड़ी तस्वीर समझनी पड़ती है। यही वजह है कि समसामयिक घटनाक्रम तैयारी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। 17 मई 2026 के बड़े घटनाक्रम में जंगलों की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों का जाल, नई जीव प्रजातियों की खोज, स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयां और वैश्विक राजनीति जैसे विषय चर्चा में रहे। यही मुद्दे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं आज 17 मई के करेंट अफेयर्स से जुड़े क्विज के बारे में…
सवाल 1: संयुक्त राष्ट्र वन मंच किस संस्था के अधीन काम करता है?
A. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
B. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
C. आर्थिक और सामाजिक परिषद
D. खाद्य और कृषि संगठन
जवाब: C. आर्थिक और सामाजिक परिषद
समझिए: संयुक्त राष्ट्र वन मंच की स्थापना साल 2000 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत की गई थी। इसका मकसद दुनिया भर में जंगलों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
सवाल 2: वेस्टर्न हूलॉक गिब्बन के बारे में कौन सा कथन सही है?
A. यह भारत का सबसे बड़ा बंदर है
B. यह भारत की एकमात्र कपि प्रजाति है
C. यह सिर्फ दक्षिण भारत में पाया जाता है
D. यह रात में सक्रिय रहने वाला जीव है
जवाब: B. यह भारत की एकमात्र कपि प्रजाति है
समझिए: वेस्टर्न हूलॉक गिब्बन भारत की इकलौती कपि प्रजाति मानी जाती है। यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में पाया जाता है।
सवाल 3: कैप्टागोन क्या है?
A. जीवाणुरोधी दवा
B. हार्मोन दवा
C. कृत्रिम नशीला पदार्थ
D. टीका
जवाब: C. कृत्रिम नशीला पदार्थ
समझिए: कैप्टागोन एक खतरनाक कृत्रिम नशीला पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ा है।
सवाल 4: सेमाग्लूटाइड दवा मुख्य रूप से किस बीमारी के इलाज में उपयोग होती है?
A. कैंसर
B. मधुमेह
C. मलेरिया
D. डेंगू
जवाब: B. मधुमेह
समझिए:
सेमाग्लूटाइड दवा का इस्तेमाल मुख्य रूप से टाइप-2 मधुमेह के इलाज में किया जाता है। हाल के समय में वजन घटाने को लेकर भी यह चर्चा में रही है।
सवाल 5: लातविया किस महाद्वीप में स्थित देश है?
A. एशिया
B. यूरोप
C. अफ्रीका
D. दक्षिण अमेरिका
जवाब: B. यूरोप
समझिए: लातविया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण चर्चा में रहा।
सवाल 6: महिला सशक्तिकरण समिति का गठन पहली बार कब किया गया था?
A. 1985
B. 1991
C. 1997
D. 2005
जवाब: C. 1997
समझिए: महिलाओं से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए इस संसदीय समिति का गठन 1997 में किया गया था।
सवाल 7: यूब्लेफैरिस झूमा क्या है?
A. नई पक्षी प्रजाति
B. नई मछली प्रजाति
C. छिपकली की नई प्रजाति
D. जहरीला सांप
जवाब: C. छिपकली की नई प्रजाति
समझिए: वैज्ञानिकों ने बिहार में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम यूब्लेफैरिस झूमा रखा गया है।
सवाल 8: बार्न स्वैलो किस श्रेणी का जीव है?
A. स्तनधारी
B. उभयचर
C. पक्षी
D. सरीसृप
जवाब: C. पक्षी
समझिए: बार्न स्वैलो एक प्रवासी पक्षी है। हाल की शोध में संकेत मिले हैं कि इसकी कुछ आबादी अब भारत में स्थायी रूप से रहने लगी है।
सवाल 9: हूलॉक गिब्बन संरक्षण से जुड़ा होलोंगापार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
A. मेघालय
B. असम
C. नागालैंड
D. अरुणाचल प्रदेश
जवाब: B. असम
समझिए: असम का होलोंगापार अभयारण्य गिब्बन संरक्षण का बड़ा केंद्र माना जाता है।
सवाल 10: वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 किस मंच के दौरान जारी की गई?
A. जलवायु सम्मेलन
B. जी-20 सम्मेलन
C. संयुक्त राष्ट्र वन मंच
D. विश्व बैंक बैठक
जवाब: C. संयुक्त राष्ट्र वन मंच
समझिए: यह रिपोर्ट दुनिया भर में जंगलों की स्थिति और संरक्षण प्रयासों का आकलन करती है और संयुक्त राष्ट्र वन मंच के दौरान जारी की गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव