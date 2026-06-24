CUET UG 2026 : 100 पर्सेंटाइल लाने वाले टॉपर्स की लगी झड़ी, बीते साल के मुकाबले बढ़े महारथी
CUET UG 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें इस साल 100 पर्सेंटाइल लाने वाले टॉपर्स की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गई है।
CUET UG 2026 : देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी (CUET UG) 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में बेहद खास और दिलचस्प है। सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 100 पर्सेंटाइल स्कोर करने वाले टॉपर्स की तादाद में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिला है। देश की जानी-मानी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह रिजल्ट किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। अब जब नतीजे सामने आ गए हैं, तो जाहिर है कि मेरिट और कट-ऑफ की रेस भी काफी तेज होने वाली है।
कैसा रहा टॉपर्स का शानदार प्रदर्शन
इस साल के नतीजों ने साबित कर दिया है कि छात्रों के बीच कॉम्पिटिशन का लेवल कितना ऊपर जा चुका है। सीयूईटी (स्नातक) के जारी आंकड़ों पर गौर करें तो एक होनहार कैंडिडेट ऐसा भी रहा जिसने अपने चुने गए पांच में से कुल चार विषयों में पूरे 100 पर्सेंटाइल हासिल कर कमाल कर दिया है। अगर हम पिछले साल यानी 2025 से इस बार के नतीजों की तुलना करें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है।
100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले छात्रों की संख्या में वर्ष 2026 में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीन विषयों में 100 पर्सेंटाइल पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2025 में 17 थी, जो 2026 में बढ़कर 22 हो गई। वहीं, दो विषयों में 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2025 के 150 से बढ़कर 2026 में 180 पहुंच गई। इसके अलावा, 2026 में एक विषय में 100 पर्सेंटाइल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 3,214 रही।
लड़कियां रहीं आगे
परीक्षा एजेंसी ने उन टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जेंडर के आधार पर जारी की है, जिन्होंने पांच विषयों में सबसे बेहतरीन एनटीए स्कोर हासिल किया है। इस लिस्ट में भी छात्राओं ने अपनी चमक बिखेरी है।
लड़कियों का जलवा: सबसे ज्यादा अंक पाने वाली छात्रा ने 1232.19 का स्कोर खड़ा किया, जो टॉप करने वाले छात्र (1230.82) के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है।
कड़ी टक्कर: दूसरे और तीसरे नंबर पर भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 1203.78 और 1202.15 का स्कोर हासिल किया।
लड़कों का स्कोर: वहीं अगर पुरुषों की बात करें, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों का स्कोर क्रमशः 1207.21 और 1205.96 रहा।
लाखों ने आजमाया अपना भाग्य
सीयूईटी आज के वक्त में देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन चुका है। इसके जरिए डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसी तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुलते हैं। छात्रों की उपस्थिति के आंकड़े -
- कुल रजिस्ट्रेशन: 15,68,867
- परीक्षा में शामिल हुए: 11,64,098
- छात्र (पुरुष): 5,78,500
- छात्राएं (महिलाएं): 5,85,596
- थर्ड जेंडर: 2
कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन सामान्य यानी जनरल वर्ग (6.86 लाख) से हुए। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के 5.28 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों ने भी भारी तादाद में इस परीक्षा में हिस्सा लिया।
कैसे और कहां हुआ एग्जाम का आयोजन?
अकादमिक सत्र 2026 27 में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए इस परीक्षा को काफी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। एनटीए ने बताया कि यह एग्जाम पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) फॉर्मेट में कराया गया।
परीक्षा की तारीखें: एग्जाम दो फेज़ में चला। पहला चरण 11 मई से 31 मई के बीच और दूसरा चरण 6 जून से 7 जून तक आयोजित हुआ।
परीक्षा केंद्र: पूरे देश और दुनिया को मिलाकर कुल 321 शहरों में सेंटर बनाए गए थे। खास बात यह है कि इनमें भारत के बाहर के 13 विदेशी शहर भी शामिल थे, जहां छात्रों ने एग्जाम दिया।
विषयों का विकल्प: उम्मीदवारों के लिए कुल 37 विषय मौजूद थे। इनमें 13 भाषाएं (लैंग्वेज), 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट शामिल था। नियम के मुताबिक, कोई भी छात्र ज्यादा से ज्यादा पांच विषयों का ही चुनाव कर सकता था।
अब जबकि स्कोरकार्ड सभी के हाथों में आ चुका है, छात्रों का अगला कदम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। अलग अलग कॉलेज जल्द ही अपनी मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी करेंगे। जिन छात्रों के पर्सेंटाइल हाई हैं, उनके लिए मनपसंद कोर्स और कॉलेज मिलना थोड़ा आसान होगा, लेकिन जिनका स्कोर कम रह गया है, उन्हें कट ऑफ की दूसरी और तीसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव