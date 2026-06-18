CUET UG Result 2026 Date: सीयूईटी यूजी रिजल्ट का इंतजार, cuet.nta.nic.in पर मिलेगा लिंक
CUET UG Result 2026 Date: सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।
CUET UG result 2026 Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जल्द ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी नतीजे घोषित होने पर अपना परिणाम cuet.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इस वर्ष तकरीबन 15.6 लाख छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है। इस बार सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा से डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, एएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत देश की विभिन्न 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला मिलेगा। पिछले साल सीयूईटी यूजी परीक्षा के नतीजे 4 जुलाई को घोषित किए गए थे।
परीक्षा का सफर और आंसर-की
सीयूईटी यूजी 2026 की मुख्य परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इसके बाद कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के लिए 31 मई, 6 जून और 7 जून को अतिरिक्त परीक्षाएं भी करानी पड़ीं। परीक्षा खत्म होने के बाद NTA ने 9 जून को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी और छात्रों को 11 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया था। अब छात्रों को फाइनल आंसर-की और मुख्य रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो किसी भी वक्त आ सकता है।
अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
जब रिजल्ट घोषित होगा, तब आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले CUET की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिख रहे "CUET UG Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। वहां अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्म तिथि) दर्ज करें।
- कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर रख लें।
स्कोरकार्ड में क्या-क्या लिखा होगा?
जब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपकी यह जानकारियां होंगी: आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, अलग-अलग विषयों के मार्क्स, पर्सेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस। अगर स्कोरकार्ड में कोई गलती दिखे, तो तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें।
समझें मार्किंग स्कीम
यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) फॉर्मेट में हुई थी। इसमें नंबर देने का तरीका कुछ ऐसा है:
हर सही जवाब के लिए आपको +5 मार्क्स मिलेंगे।
हर गलत जवाब के लिए -1 मार्क काट लिया जाएगा (यानी नेगेटिव मार्किंग है)।
जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, उसके लिए 0 नंबर मिलेगा।
अगर किसी सवाल में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और NTA उस सवाल को हटाता है, तो नियमानुसार योग्य छात्रों को उसके अंक दिए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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