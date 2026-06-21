CUET UG Result 2026: खत्म होने वाला है इंतजार, इस तारीख तक आ सकता है स्कोरकार्ड, जानिए पूरी अपडेट
CUET UG Result 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एनटीए जून के आखिरी सप्ताह तक स्कोरकार्ड जारी कर सकता है।
CUET UG Result 2026: देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का रास्ता तय करने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 का परिणाम अब बेहद करीब माना जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए देश की सबसे बड़ी कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के स्कोरकार्ड जारी करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। 11 मई से 7 जून 2026 के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी स्कोर के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समेत देश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
26 जून तक जारी हो सकता है रिजल्ट
आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 11 जून को समाप्त होने के बाद एनटीए ने प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा शुरू कर दी थी। अब मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परीक्षा से जुड़े आधिकारिक और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार CUET UG 2026 का रिजल्ट 26 जून 2026 तक जारी किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश थोड़ी देरी होती है तो परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह तक भी घोषित हो सकता है। छात्रों को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर आवेदन संख्या और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। फाइनल आंसर की भी परिणाम जारी होने से पहले या उसके साथ प्रकाशित किए जाने की संभावना है।
इस वर्ष CUET UG ने आवेदन संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। एनटीए के आंकड़ों के मुताबिक कुल 15,68,866 छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.14 लाख अधिक है। वर्ष 2025 में जहां लगभग 13.54 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, वहीं इस बार उम्मीदवारों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक कठिन रहने वाली है।
इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुई भागीदारी
सीयूईटी यूजी 2026 ने आवेदन संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष कुल 15,68,866 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.14 लाख अधिक है। यह बढ़ोतरी बताती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। वर्ष 2025 में जहां लगभग 13.54 लाख आवेदन आए थे, वहीं इस बार यह संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई।
किन राज्यों से सबसे ज्यादा आवेदन आए?
राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। यहां से 3.70 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। इसके बाद दिल्ली और बिहार का स्थान रहा। उत्तर प्रदेश से 3.70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जबकि दिल्ली से लगभग 1.39 लाख और बिहार से करीब 1.34 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में सीयूईटी को लेकर छात्रों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।
सबसे लोकप्रिय विषय कौन रहे?
इस वर्ष परीक्षा में कुल 37 विषय शामिल थे। इनमें 13 भाषा विषय, 23 मुख्य विषय और एक सामान्य योग्यता परीक्षा शामिल रही। सबसे अधिक छात्रों ने अंग्रेजी विषय का चयन किया। करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और सामान्य योग्यता परीक्षा भी छात्रों की पहली पसंद बने रहे। औसतन प्रत्येक छात्र ने 4.31 विषयों का चयन किया, जिससे परीक्षा के कुल अवसरों की संख्या 67.56 लाख से अधिक पहुंच गई।
दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और बीएचयू में कितना जा सकता है कटऑफ?
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केवल अंक जारी करती है। वास्तविक प्रवेश कटऑफ संबंधित विश्वविद्यालय अपने परामर्श पोर्टल के माध्यम से जारी करते हैं। इस बार आवेदन संख्या बढ़ने के कारण विशेषज्ञ ऊंचे कटऑफ की संभावना जता रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में कड़ी टक्कर
दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.कॉम (ऑनर्स), बी.ए. अर्थशास्त्र (ऑनर्स) और राजनीति विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के लिए 750 से 790 या उससे अधिक अंक तक कटऑफ जा सकती है। वहीं बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 720 से 760 अंकों का स्तर देखा जा सकता है।
बीएचयू और जेएनयू के लिए संभावित स्थिति
बीएचयू के कला, वाणिज्य और गणित समूह के लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में 680 से 740 अंकों तक प्रतिस्पर्धा रहने का अनुमान है। दूसरी ओर जेएनयू के विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों में 740 से 775 अंकों तक का स्कोर मजबूत स्थिति बना सकता है। हालांकि अंतिम कटऑफ सीटों की संख्या, आरक्षण श्रेणी, परीक्षा की कठिनाई और सामान्यीकरण प्रक्रिया जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।
रिजल्ट आने के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए?
रिजल्ट जारी होते ही छात्रों को सबसे पहले अपना अंकपत्र डाउनलोड कर सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके परामर्श पोर्टल पर समय रहते पंजीकरण करना जरूरी होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का सीएसएएस पोर्टल, बीएचयू और जेएनयू की प्रवेश प्रणालियां अलग-अलग मेरिट सूची जारी करेंगी। इसलिए केवल अंकपत्र प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि परामर्श प्रक्रिया पर भी लगातार नजर बनाए रखनी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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