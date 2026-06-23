CUET UG Score Calculator: सीयूईटी यूजी स्कोर की गणना कैसे करें? कैसे मिलेगा दाखिला, जानें आगे की प्रक्रिया
CUET Score Calculator 2026: सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब असली रेस शुरू हो चुकी है। अपने स्कोरकार्ड को सही से समझने और डीयू-बीएचयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए पढ़ें।
CUET UG Score 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के परिणाम घोषित किए जाने के बाद देश भर के परीक्षा में शामिल हुए 11.64 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के मन में अब दो ही बड़े सवाल हैं— पहला यह कि उनके स्कोरकार्ड में दिख रहे अलग-अलग नंबरों का क्या मतलब है, और दूसरा यह कि इस स्कोर के आधार पर अब उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे मिलेगा? आइए इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान भाषा में समझते हैं।
स्कोरकार्ड में दिखने वाले नंबरों का 'गणित'
जब छात्र एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपना सीयूईटी यूजी स्कोरकार्ड डाउनलोड करते हैं, तो उन्हें मुख्य रूप से तीन चीजें दिखाई देती हैं— रॉ मार्क्स, परसेंटाइल स्कोर और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स।
रॉ मार्क्स: यह वह नंबर है जो आपने मार्किंग स्कीम (सही उत्तर पर +5 और गलत पर -1) के आधार पर हासिल किया है।
परसेंटाइल स्कोर: यह अंक यह दर्शाता है कि आपकी परीक्षा वाली शिफ्ट में कितने प्रतिशत छात्र आपके बराबर या आपसे नीचे रहे। उदाहरण के लिए, यदि आपका परसेंटाइल 98 है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी शिफ्ट के टॉप 2% छात्रों में शामिल हैं।
नॉर्मलाइज्ड मार्क्स (NTA Score): यह सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। सीयूईटी परीक्षा कई दिनों तक अलग-अलग शिफ्टों में होती है, इसलिए किसी शिफ्ट का पेपर कठिन तो किसी का आसान हो सकता है। सभी छात्रों को एक लेवल पर लाने के लिए एनटीए 'इक्यू-परसेंटाइल मेथड' का उपयोग करके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तैयार करता है। विश्वविद्यालयों में बनने वाली मेरिट लिस्ट इसी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी, परसेंटाइल के आधार पर नहीं।
CUET UG Score = (सही उत्तरों की संख्या × 5) – (गलत उत्तरों की संख्या × 1)
अब आगे क्या? यूनिवर्सिटी लेवल पर शुरू होगी काउंसिलिंग
सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद एनटीए की भूमिका समाप्त हो जाती है। एनटीए कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग आयोजित नहीं करता। अब छात्रों को उन अलग-अलग विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां वे एडमिशन लेना चाहते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) का CSAS पोर्टल: डीयू में एडमिशन के लिए छात्रों को 'कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम' (CSAS) पोर्टल पर जाना होगा। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है।
चरण 1: डीयू सीएसएएस पोर्टल पर बुनियादी जानकारी भरकर पंजीकरण करना।
चरण 2: अपने सीयूईटी स्कोर के आधार पर कॉलेजों और कोर्सेज की प्राथमिकताएं भरना। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है, छात्रों को अपने स्कोर के अनुसार कॉलेजों की लिस्ट चुननी चाहिए।
चरण 3: डीयू मेरिट लिस्ट जारी करेगा और छात्रों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर सीटें अलॉट की जाएंगी। सीट मिलने पर ऑनलाइन फीस जमा कर एडमिशन कन्फर्म करना होगा।
बीएचयू, जेएनयू और जामिया की प्रक्रिया: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) भी रिजल्ट के तुरंत बाद अपने खुद के रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलते हैं। छात्रों को बीएचयू के काउंसिलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के कोर्स (जैसे बीए आर्ट्स, बीएससी, या सोशल साइंस) को चुनना होगा। जेएनयू मुख्य रूप से अपने थ्री-ईयर फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए सीयूईटी स्कोर स्वीकार करता है।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं-12वीं की मार्कशीट, सीयूईटी स्कोरकार्ड, और जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) को पूरी तरह तैयार रखें और संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें ताकि काउंसिलिंग की कोई भी महत्वपूर्ण तारीख मिस न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
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