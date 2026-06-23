CUET UG Universities List: सीयूईटी यूजी स्कोर से देश के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका, देखें लिस्ट
CUET UG Score Card Link: सीयूईटी यूजी 2026 स्कोर के जरिए देश के 300 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलेगा। इसमें 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 41 स्टेट यूनिवर्सिटी, 27 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 120 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 7 अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं।
CUET UG Score Accepting Colleges Universities: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) का रिजल्ट जारी करने के बाद अब देश भर के लाखों छात्रों का ध्यान एडमिशन प्रक्रिया पर टिक गया है। सीयूईटी यूजी परीक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए छात्र देश के बेस्ट केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में एक ही स्कोरकार्ड के आधार पर ग्रेजुएशन (UG) कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इस साल 11.64 लाख से अधिक रजिस्टर्ड छात्रों के लिए देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में कट-ऑफ को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसमें 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 41 स्टेट यूनिवर्सिटी, 27 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 120 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 7 अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं।
यहां देखें विश्वविद्यालयों की लिस्ट
केंद्रीय विश्वविद्यालयों की लिस्ट
दिल्ली यूनिवर्सिटी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्विद्यालय
जामिया मिलिया इस्लामिया
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
राजीव गांधी विश्वविद्यालय
हैदराबाद विश्वविद्यालय
विश्व भारती विश्वविद्यालय
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
कुल 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय ने CUET-UG 2026 में शामिल हैं।
राज्य विश्वविद्यालयों की लिस्ट
डीटीयू दिल्ली
बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली
भट्टदेव यूनिवर्सिटी, असम
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजीराबाग
विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय (यूएसटीएम)
कश्मीर विश्वविद्यालय.
जम्मू विश्वविद्यालय
पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस), गुरुग्राम।
दो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका झारखंड
कुल 41 राज्य विश्वविद्यालय ने CUET-UG 2026 में शामिल हैं।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट
1. अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगोन
2. एडमास यूनिवर्सिटी, कोलकाता
3. अदानी यूनिवर्सिटी
4. अजिंक्य डी वाई पाटिल विश्वविद्यालय, पुणे
5. एकेएस विश्वविद्यालय
6. एलायंस यूनिवर्सिटी
7. एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड
8. एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता
9. एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा
10. एमिटी यूनिवर्सिटी पटना
कुल 120 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया है।
जानिए कितने छात्रों ने गाड़े सफलता के झंडे
4 विषयों में टॉप: कुल 11.64 लाख छात्रों में से सिर्फ एक ऐसा उम्मीदवार है, जिसने अपने चुने हुए पांच विषयों में से चार में 100 परसेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल किया।
3 विषयों में टॉप: कुल 22 ऐसे होनहार उम्मीदवार रहे, जिन्होंने अपने चुने हुए विषयों में से किन्हीं तीन विषयों में 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं।
2 विषयों में टॉप: दो विषयों में पूरे 100 परसेंटाइल का स्कोर लाने वाले छात्रों की संख्या कुल 180 रही।
1 विषय में टॉप: वहीं, कुल 3,214 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने चुने हुए विषयों में से कम से कम किसी एक विषय में 100 परसेंटाइल का शानदार स्कोर हासिल किया है।
अब आगे क्या? शुरू होगी एडमिशन की रेस
सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद अब देश की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में एडमिशन की रेस तेज हो जाएगी। एनटीए ने सभी सफल छात्रों को सलाह दी है कि वे एडमिशन से जुड़ी आगे की जानकारियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के पोर्टल पर लगातार नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स