CUET UG : सीयूईटी के बाद कैसे मिलेगा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला, समझें काउंसलिंग प्रक्रिया

केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले का आधार बन चुकी सीयूईटी (यूजी) परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के सामने अगली चुनौती काउंसिलिंग व चॉइस फिलिंग की होगी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले का आधार बन चुकी सीयूईटी (यूजी) परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के सामने अगली चुनौती काउंसिलिंग व चॉइस फिलिंग की होगी। अब अच्छा स्कोर ही नहीं, सीट आवंटन प्रक्रिया, पात्रता नियम एवं अपग्रेड विकल्पों की समझ भी उनके लिए बेहद अहम होगी। सीयूईटी -यूजी, (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट- अंडरग्रेजुएट) 2026 परीक्षा का आयोजन 31 मई तक किया जा रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत विभिन्न पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित इस परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों को अधिकतम पांच विषय चुनने का अवसर दिया गया है। इस कारण कुल 67.56 लाख से अधिक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं और औसतन प्रत्येक विद्यार्थी चार से अधिक विषयों की परीक्षा दे रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि इस बार दाखिले को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र रहने वाली है।

काउंसिलिंग प्रक्रिया समझें सीयूईटी के परिणामों के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सटी, जेएनयू आदि कई विश्वविद्यालय अपनी-अपनी काउंसिलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया चलाते हैं। काउंसिलिंग छात्रों को विश्वविद्यालयों की समय-सीमा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और विभिन्न चरणों, जैसे कि स्पॉट राउंड को समझने में मदद करती है। काउंसिलिंग प्रक्रिया में काउंसलर से छात्रों को अपनी योग्यता और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार सही कोर्स चुनने में मार्गदर्शन मिलता है। इस दौरान दस्तावेज सत्यापन, फीस भुगतान और एडमिशन प्रक्रिया में होने वाली गलतियों से बचाव पर सलाह भी मिलती है।

सोच-समझकर तय करें कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी के अनुसार विद्यार्थियों को पहले कोर्स की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके बाद स्कोर के अनुरूप कॉलेजों का चयन करें। वहीं,चॉइस फिलिंग के मामले में दक्षिण बिहार केंद्रीय व‍िश्‍वव‍िद्यालय के उपकुलसच‍िव व एकेडमिक कुमार कौशल बताते हैं,‘विश्वविद्यालय में उपलब्ध 24 स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले सीयूईटी-यूजी 2026 के आधार पर किए जाएंगे।’

उनके अनुसार काउंसिलिंग के दौरान विद्यार्थी संबंधित विश्वविद्यालयों की पात्रता शर्तों और प्रवेश नियमों को पहले अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अलग-अलग संस्थानों में इनमें भिन्नता हो सकती है।

अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है लक्ष्य दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में दाखिले के लिए केवल सीयूईटी (यूजी) 2026 का स्कोर ही पर्याप्त नहीं है। आवेदक का बारहवीं में उस विषय का अध्ययन करना भी जरूरी है। सीयूईटी आवेदन के अलावा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी) के तहत अलग से आवेदन करना होगा। इसी आवेदन के आधार पर दाखिले का अवसर प्रदान क‍िया जाएगा। दाखिले से जुड़ी सभी जानकारी डीयू की एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in पर दी गई है।

अपने विषय और करियर को लेकर स्पष्टता होना भी जरूरी है। जैसे मुजफ्फरपुर के हिमांशु बताते हैं कि उनकी रुचि शुरू से मीडिया, कानून और हिंदी पत्रकारिता में थी, इसलिए उन्होंने 12वीं में ह्यूमैनिटीज चुनी। ओपन स्कूल से मास कॉम और इंट्रोडक्शन टु लॉ में डिप्लोमा भी किया। सीयूईटी की तैयारी में सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स और बेसिक गणित पर ध्यान दिया। अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास करने के बाद डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज को पहली पसंद रखा और पहले ही राउंड में चयन हो गया। बाद में बीएचयू में बीए एलएलबी में भी चयन हुआ।

संस्थान चयन में सावधानी सीयूईटी-यूजी में छात्रों को अपने स्कोर के आधार पर संस्थान चुनने का अवसर मिलता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले साल के कट-ऑफ पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि यह हर साल बदलता रहता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार कोर्स और संस्थान का चयन रैंकिंग, पढ़ाई व सुविधाओं को ध्यान में रखकर करें।

किन संस्थानों में दाखिला

सीयूईटी (यूजी) के माध्यम से कई केंद्रीय, राज्य स्तरीय, डीम्ड विश्वविद्यालय स्नातक में दाखिले लेते हैं। इनमें प्रमुखत: डीयू, जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान आदि शामिल हैं।

जरूरी सावधानी 1. सभी कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी जरूरी है? नहीं। देश की सभी 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी की शुरुआत की गयी थी, जिसके बाद अनेक विश्वविद्यालय,डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं अन्य शिक्षण संस्थानों ने इसके स्कोर पर दाखिला लेना प्रारंभ किया। कई विश्वविद्यालय अब भी अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया अपनाते हैं।

2. बारहवीं में ड्रॉप इयर के बाद भी सीयूईटी-यूजी दे सकते हैं? हां। सीयूईटी-यूजी में अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसलिए बारहवीं के बाद ड्रॉप इयर लेने पर भी आप परीक्षा दे सकते हैं।

3. क्या हिंदी में परीक्षा दी जा सकती है? हिंदी व अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में यह परीक्षा दे सकते हैं।

4. क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? हां। आपके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के 1 अंक कटेंगे।

5. इसके माध्यम से प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है? कई कॉलेज सीयूईटी-यूजी के आधार पर बीसीए, बीबीए, बीजेएमसी और बीफार्मा में दाखिला देते हैं।

7. यदि किसी छात्र ने 10+2 में इम्प्रूवमेंट या री-अपियारिंग के लिए फॉर्म भरा है, तो क्या वह सीयूईटी-यूजी में बैठ सकता है?

यदि पुराने रिजल्ट में वह ‘पास’ है, तो उस आधार पर बैठ सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंक कितने थे।- आशीष आदर्श, करियर सलाहकार

स्ट्रीम स्विच साइंस या कॉमर्स से 12वीं करने के बाद अब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में इसकी अनुमति है। हालांकि, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डीयू में बारहवीं के विषयों के आधार पर सीयूईटी के विषय होना जरूरी होता है। स्ट्रीम बदलने से कोर्स विकल्प बढ़ते हैं, लेकिन सही विषय चयन न होने पर मौके सीमित हो सकते हैं।