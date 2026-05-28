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CUET UG : सीयूईटी के बाद कैसे मिलेगा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला, समझें काउंसलिंग प्रक्रिया

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अनामिका चौहान
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केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले का आधार बन चुकी सीयूईटी (यूजी) परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के सामने अगली चुनौती काउंसिलिंग व चॉइस फिलिंग की होगी।

CUET UG : सीयूईटी के बाद कैसे मिलेगा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला, समझें काउंसलिंग प्रक्रिया

केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले का आधार बन चुकी सीयूईटी (यूजी) परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के सामने अगली चुनौती काउंसिलिंग व चॉइस फिलिंग की होगी। अब अच्छा स्कोर ही नहीं, सीट आवंटन प्रक्रिया, पात्रता नियम एवं अपग्रेड विकल्पों की समझ भी उनके लिए बेहद अहम होगी। सीयूईटी -यूजी, (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट- अंडरग्रेजुएट) 2026 परीक्षा का आयोजन 31 मई तक किया जा रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत विभिन्न पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित इस परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों को अधिकतम पांच विषय चुनने का अवसर दिया गया है। इस कारण कुल 67.56 लाख से अधिक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं और औसतन प्रत्येक विद्यार्थी चार से अधिक विषयों की परीक्षा दे रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि इस बार दाखिले को लेकर प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र रहने वाली है।

काउंसिलिंग प्रक्रिया समझें

सीयूईटी के परिणामों के आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सटी, जेएनयू आदि कई विश्वविद्यालय अपनी-अपनी काउंसिलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया चलाते हैं। काउंसिलिंग छात्रों को विश्वविद्यालयों की समय-सीमा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और विभिन्न चरणों, जैसे कि स्पॉट राउंड को समझने में मदद करती है। काउंसिलिंग प्रक्रिया में काउंसलर से छात्रों को अपनी योग्यता और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार सही कोर्स चुनने में मार्गदर्शन मिलता है। इस दौरान दस्तावेज सत्यापन, फीस भुगतान और एडमिशन प्रक्रिया में होने वाली गलतियों से बचाव पर सलाह भी मिलती है।

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सोच-समझकर तय करें कोर्स

दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी के अनुसार विद्यार्थियों को पहले कोर्स की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके बाद स्कोर के अनुरूप कॉलेजों का चयन करें। वहीं,चॉइस फिलिंग के मामले में दक्षिण बिहार केंद्रीय व‍िश्‍वव‍िद्यालय के उपकुलसच‍िव व एकेडमिक कुमार कौशल बताते हैं,‘विश्वविद्यालय में उपलब्ध 24 स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले सीयूईटी-यूजी 2026 के आधार पर किए जाएंगे।’

उनके अनुसार काउंसिलिंग के दौरान विद्यार्थी संबंधित विश्वविद्यालयों की पात्रता शर्तों और प्रवेश नियमों को पहले अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अलग-अलग संस्थानों में इनमें भिन्नता हो सकती है।

अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है लक्ष्य

दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में दाखिले के लिए केवल सीयूईटी (यूजी) 2026 का स्कोर ही पर्याप्त नहीं है। आवेदक का बारहवीं में उस विषय का अध्ययन करना भी जरूरी है। सीयूईटी आवेदन के अलावा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी) के तहत अलग से आवेदन करना होगा। इसी आवेदन के आधार पर दाखिले का अवसर प्रदान क‍िया जाएगा। दाखिले से जुड़ी सभी जानकारी डीयू की एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in पर दी गई है।

अपने विषय और करियर को लेकर स्पष्टता होना भी जरूरी है। जैसे मुजफ्फरपुर के हिमांशु बताते हैं कि उनकी रुचि शुरू से मीडिया, कानून और हिंदी पत्रकारिता में थी, इसलिए उन्होंने 12वीं में ह्यूमैनिटीज चुनी। ओपन स्कूल से मास कॉम और इंट्रोडक्शन टु लॉ में डिप्लोमा भी किया। सीयूईटी की तैयारी में सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स और बेसिक गणित पर ध्यान दिया। अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास करने के बाद डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज को पहली पसंद रखा और पहले ही राउंड में चयन हो गया। बाद में बीएचयू में बीए एलएलबी में भी चयन हुआ।

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संस्थान चयन में सावधानी

सीयूईटी-यूजी में छात्रों को अपने स्कोर के आधार पर संस्थान चुनने का अवसर मिलता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले साल के कट-ऑफ पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि यह हर साल बदलता रहता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार कोर्स और संस्थान का चयन रैंकिंग, पढ़ाई व सुविधाओं को ध्यान में रखकर करें।

किन संस्थानों में दाखिला

सीयूईटी (यूजी) के माध्यम से कई केंद्रीय, राज्य स्तरीय, डीम्ड विश्वविद्यालय स्नातक में दाखिले लेते हैं। इनमें प्रमुखत: डीयू, जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान आदि शामिल हैं।

जरूरी सावधानी

1. सभी कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी जरूरी है?

नहीं। देश की सभी 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए सीयूईटी-यूजी की शुरुआत की गयी थी, जिसके बाद अनेक विश्वविद्यालय,डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं अन्य शिक्षण संस्थानों ने इसके स्कोर पर दाखिला लेना प्रारंभ किया। कई विश्वविद्यालय अब भी अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया अपनाते हैं।

2. बारहवीं में ड्रॉप इयर के बाद भी सीयूईटी-यूजी दे सकते हैं?

हां। सीयूईटी-यूजी में अधिकतम आयु सीमा नहीं है, इसलिए बारहवीं के बाद ड्रॉप इयर लेने पर भी आप परीक्षा दे सकते हैं।

3. क्या हिंदी में परीक्षा दी जा सकती है?

हिंदी व अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में यह परीक्षा दे सकते हैं।

4. क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है?

हां। आपके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के 1 अंक कटेंगे।

5. इसके माध्यम से प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है?

कई कॉलेज सीयूईटी-यूजी के आधार पर बीसीए, बीबीए, बीजेएमसी और बीफार्मा में दाखिला देते हैं।

7. यदि किसी छात्र ने 10+2 में इम्प्रूवमेंट या री-अपियारिंग के लिए फॉर्म भरा है, तो क्या वह सीयूईटी-यूजी में बैठ सकता है?

यदि पुराने रिजल्ट में वह ‘पास’ है, तो उस आधार पर बैठ सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंक कितने थे।- आशीष आदर्श, करियर सलाहकार

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स्ट्रीम स्विच

साइंस या कॉमर्स से 12वीं करने के बाद अब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में इसकी अनुमति है। हालांकि, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे डीयू में बारहवीं के विषयों के आधार पर सीयूईटी के विषय होना जरूरी होता है। स्ट्रीम बदलने से कोर्स विकल्प बढ़ते हैं, लेकिन सही विषय चयन न होने पर मौके सीमित हो सकते हैं।

सीएसएएसऔर काउंसिलिंग प्रक्रिया

सीयूईटी के बाद एडमिशन सीएसएएस (कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम) के जरिए होता है, जहां छात्र यूनिवर्सिटी और कोर्स की प्रेफरेंस भरते हैं। सीट अलॉटमेंट कई राउंड्स में होता है, जैसे फ्रीज (सीट पक्की करना) और फ्लोट (बेहतर विकल्प के लिए अपग्रेड का मौका लेना)। काउंसिलिंग के समय बारहवीं की मार्कशीट, कैटेगरी, आईडी प्रूफ आदि दस्तावेज पहले से तैयार रखना जरूरी है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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