DTU में CUET स्कोर से दाखिले का मौका, नया डिग्री कोर्स लॉन्च, 3 नए BTech कोर्स भी शुरू
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने डेटा साइंस और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में दो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी (BSc-MSc) कोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ मिलकर 4+1 वाला इंटीग्रेटेड BTech-MS प्रोग्राम शुरू किया है।
DTU ने इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स में डबल मेजर ट्रैक भी शुरू किया है ताकि अलग-अलग विषयों को जोड़ने वाली और काम की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले साल DTU ने 'सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग' (CTEL) शुरू किया था। CTEL के जरिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी (CSR और ESG) और रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट में तीन ऑनलाइन कोर्स शुरू किए गए हैं।
DTU की आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है, "ये प्रोग्राम छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, रेलवे सिग्नलिंग और चिप वेरिफिकेशन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं।"
CUET के जरिए DTU में एडमिशन
BA इकोनॉमिक्स (ऑनर्स), BBA, नए डेटा साइंस (DS) और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम में एडमिशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा साल में एक बार आयोजित होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के स्कोर के आधार पर होगा। DTU ने कहा कि शुरू किए गए सभी नए कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के अनुसार बनाए गए हैं और इनमें कई बार एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन हैं।
क्वांटम टेक्नोलॉजी, जियो-इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स की शुरुआत
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने फिजिक्स डिपार्टमेंट में बीटेक क्वांटम टेक्नोलॉजी कोर्स और जियो-इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में अंडरग्रेजुएट लैबोरेटरी बनाने के लिए DTU को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) से 1 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली है।
पिछले साल, DTU को 'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) से 3 करोड़ रुपये का फंड मिला था। यूनिवर्सिटी को 40 पेटेंट भी मिले थे।
बीटेक साएसई एमएससी साइकोलॉजी कोर्स
DTU ने जल्द ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) और मैकेनिकल साइंसेज (MS) में BTech प्रोग्राम शुरू करने की योजना भी बनाई है। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य 2027 तक अपने सभी BTech कोर्स में ग्रामीण विकास के हिस्से को शामिल करना है। DTU के एक अधिकारी ने कहा, "ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को हल करने के लिए ग्रामीण टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाएगा। मकसद ग्रामीण इलाकों के लिए किफायती समाधान देना है।
तीन नए बीटेक कोर्स
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) अब देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों को भविष्य की तकनीक से लैस करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत स्वदेशी रिसर्च और उन्नत सेंसर के जरिए सेना के पुराने हथियारों को आधुनिक बनाया जाएगा। सत्र 2026-27 से कंप्यूटर साइंस में एआई, मैकेनिकल व ऑटोमेशन, और क्वांटम टेक्नोलॉजी में बीटेक कोर्स शुरू होंगे। प्रत्येक में 60 सीटें होंगी और दाखिले जेईई मेंस के स्कोर पर होंगे।
- चुनिंदा यूजी और पीजी कोर्स में एकल छात्रा के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया है।
- 9वीं के लिए सर्टिफिकेट कोर्स: कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए एप्लाइड एआई, डेटा एनालिटिक्स व एंटरप्रेन्योरशिप में 6 हफ्तों का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे उन्हें 3 अकादमिक क्रेडिट मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी