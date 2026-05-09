CUET UG Dress Code : NTA ने बदला सीयूईटी ड्रेस कोड, क्या पहनें, क्या बैन, क्या लाना अनिवार्य, 10 नियम
CUET UG Dress Code : एनटीए की लेटेस्ट एडवाइजरी के अनुसार सीयूईटी यूजी अभ्यर्थियों को अब जूते पहनकर आने की अनुमति होगी जबकि सीयूईटी प्रोस्पेक्टस में जूते पहनकर आने की मनाही थी। परीक्षा 11 मई से शुरू होगी।
CUET UG Dress Code : एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा के ड्रेस कोड की शर्तों में ढील दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने जा रही सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-यूजी) 2026 के लिए ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाली वस्तुओं को लेकर ताजा एडवाइजरी जारी है। सीयूईटी यूजी परीक्षा 11 से 31 मई तक भारत समेत विदेशों के 15 शहरों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एनटीए की लेटेस्ट एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों को अब जूते पहनकर आने की अनुमति होगी जबकि सीयूईटी प्रोस्पेक्टस में जूते पहनकर आने की मनाही थी। लेटेस्ट नोटिस में फुटवियर को लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थी सामान्य जूते, चप्पल या लो-हील फुटवियर पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
एनटीए ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। धार्मिक आस्था से जुड़े वस्त्र और प्रतीक पहनने की भी छूट दी गई है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को जांच प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कलावा पहनने की अनुमति रहेगी।
हल्के रंग के कपड़े पहनें
एजेंसी ने अभ्यर्थियों को हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति भी होगी, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
यहां पढ़ें सीयूईटी यूजी परीक्षा से जुड़े 10 नियम
1. सीयूईटी यूजी ड्रेस कोड नियम
- पूरी बाजू वाले और भारी कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है।
- अभ्यर्थी सामान्य जूते, चप्पल या लो-हील फुटवियर पहनें।
- यदि कोई उम्मीदवार सांस्कृतिक या पारंपरिक पोशाक में आता है, तो उसे उचित तलाशी के लिए अंतिम रिपोर्टिंग समय से कम से कम दो घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा।
- यदि चिकित्सा या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ड्रेस कोड में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता है, तो एडमिट कार्ड जारी होने से पहले NTA से विशेष स्वीकृति लेनी आवश्यक है
2. जूलरी पहनकर न आएं - किसी भी प्रकार के आभूषण या धातु से बनी वस्तुएं अपने साथ पनहकर लेकर न आएं। कई चेनों वाले और बड़े बड़े बटनों वाले कपड़े न पहनें। पैंट सिंपल पहनकर आएं। पैंट में जेब हो सकती है।
3. हेयर बैंड, ताबीज, बेल्ट, स्कार्फ, अंगूठी, कड़ा, कान के बूंदे, नाक की लौंग, गले का हार, बिल्ला, कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कमैरी, मेटेलिक आइटम अपने साथ न लाएं।
4. सन ग्लासेस, घड़ी, टोपी पहनकर एग्जाम देने की अनुमति नहीं है।
5. क्या क्या साथ लेकर जाएं
- एडमिट कार्ड और स्व-घोषणा पत्र: NTA वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड का स्पष्ट प्रिंट आउट (A4 आकार के पेपर पर) और उसके साथ विधिवत भरा हुआ स्व-घोषणा पत्र।
6. एंट्री टाइम
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें।
7.फोटो वही हो जो आवेदन फॉर्म में हो
पासपोर्ट साइज फोटो: एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो (बिल्कुल वैसा ही जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया गया था)। इसे परीक्षा केंद्र में उपस्थिति पत्रक पर चिपकाया जाएगा।
8. पहचान पत्र के तौर पर क्या लेकर जाएं
- वैध फोटो पहचान पत्र (ID Proof): कोई एक अधिकृत फोटो आईडी (यह ओरिजिनल, वैध और एक्सपायर नहीं होनी चाहिए)। इसमें स्कूल का पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड (फोटो के साथ), ई-आधार (फोटो के साथ), कक्षा 12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड (फोटो के साथ) या बैंक पासबुक (फोटो के साथ) शामिल हो सकता है
- यदि उम्मीदवार मधुमेह से पीड़ित है, तो उसे अपने साथ शुगर टैबलेट या फल (जैसे केला/सेब/संतरा) ले जाने की अनुमति है।
9. क्या लाना है बैन
स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री: कोई भी पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, लॉग टेबल आदि।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि।
पहनने वाली और निजी वस्तुएं: कोई भी घड़ी/कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा, बटुआ (Wallet), चश्मा (Goggles), हैंडबैग, बेल्ट, टोपी आदि।
आभूषण: किसी भी प्रकार के आभूषण या धातु से बनी वस्तुएं।
खाने-पीने का सामान: कोई भी खुला या पैक किया हुआ भोजन, पानी की बोतलें आदि।
10. परीक्षा के दौरान रफ कार्य और रफ शीट
- रफ कार्य कहां करें: सभी गणना और लिखने का कार्य केवल परीक्षा केंद्र पर कक्ष/हॉल के अंदर प्रदान की गई रफ शीट पर ही किया जाना चाहिए।
- विवरण लिखना: उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान दी गई प्रत्येक रफ शीट के सबसे ऊपर अपना नाम और आवेदन संख्या लिखना अनिवार्य है।
- रफ शीट सौंपना: परीक्षा पूरी होने पर, हॉल छोड़ने से पहले उम्मीदवारों को अपनी सभी रफ शीट ड्यूटी पर मौजूद निरीक्षक को सौंपनी होंगी।
- रफ शीट को नष्ट करना: निरीक्षक द्वारा एकत्र की गई रफ शीट को परीक्षा समाप्त होने के बाद मशीन द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।
सीयूईटी यूजी के लिए 15.68 लाख यूनीक कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। यह परीक्षा पूरे देश में 35 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। 9222 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। डीयू, जामिया, बीएचयू, जेएनयू समेत देश के 250 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के यूजी कोर्स में इसी एंट्रेंस से दाखिला होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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