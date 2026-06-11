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CUET UG आंसर-की पर विवाद, छात्रों का आरोप-प्रश्न और उत्तर ID मैच ही नहीं हो रहे

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CUET UG Answer Key 2026: सीयूईटी यूजी 2026 आंसर-की जारी होते ही विवादों में है। छात्रों का आरोप है कि आंसर-की में क्वेश्चन आईडी उनके पेपर से मैच नहीं कर रही हैं।

CUET UG आंसर-की पर विवाद, छात्रों का आरोप-प्रश्न और उत्तर ID मैच ही नहीं हो रहे

CUET UG Answer Key 2026: देश के विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन (UG) कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET UG 2026) की आंसर-की जारी होते ही एक नए विवाद सामने आ गया है। परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी की गई आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट में बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे लगातार एनटीए से इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। एनटीए द्वारा जारी आंसर-की में कई ऐसे उत्तरों को भी गलत बता दिया गया है, जो में पूरी तरह सही हैं।

सोशल मीडिया पर छात्रों ने उठाई आवाज: 'ID ही मैच नहीं हो रही'

विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद छात्रों ने अपनी रिस्पॉन्स शीट से मिलान करना शुरू किया। कई छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि आंसर-की में जो ‘क्वेश्चन आईडी’ दी गई है, वह उनके द्वारा परीक्षा में हल किए गए प्रश्नों से मेल ही नहीं खा रही है।

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एक छात्र ने एनटीए को टैग करते हुए लिखा, "यह क्या है एनटीए? मेरी सीयूईटी आंसर-की पूरी तरह गलत है, इसमें दी गई कोई भी प्रश्न आईडी मेरे पेपर से मैच नहीं कर रही है।" इस पोस्ट के वायरल होते ही सैकड़ों अन्य उम्मीदवार भी समर्थन में उतर आए और उन्होंने भी अपने-अपने विषय की आंसर-की में इसी तरह के मिसमैच और गड़बड़ियों की शिकायत दर्ज कराई।

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शिकायतों पर एनटीए का एक्शन: मांगी डिटेल्स

सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद और छात्रों की परेशानी को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भी तुरंत हरकत में आई। एनटीए ने शिकायत करने वाले उम्मीदवारों के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनसे सीधे डायरेक्ट मैसेज (DM) में अपना 'सीयूईटी यूजी 2026 एप्लीकेशन नंबर' साझा करने को कहा है, ताकि इस तकनीकी खामी की गंभीरता से जांच की जा सके।

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चैलेंज विंडो और फीस का पेच: छात्र परेशान

एनटीए ने आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने की विंडो को खोल रखा है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी छात्र को आंसर-की में कोई गलती लगती है, तो वह प्रति प्रश्न 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। लेकिन यहां छात्रों का कहना है कि जब समस्या किसी एक प्रश्न के उत्तर की नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्वेश्चन आईडी मिसमैच होने की है, तो वे इतने सारे प्रश्नों के लिए भारी-भरकम फीस कैसे चुकाएं? छात्रों की मांग है कि इस तकनीकी खराबी को एनटीए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने स्तर पर ठीक करे।

एनटीए के अनुसार, प्राप्त सभी जायज आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए कुल 15.68 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यह परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। अब देखना यह होगा कि एनटीए छात्रों की इस बड़ी परेशानी का क्या समाधान निकालती है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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