CUET UG Answer Key 2026, Direct Link: सीयूईटी यूजी आंसर-की cuet.nta.nic.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
NTA CUET UG Answer Key 2026 Link: एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
CUET UG Answer Key 2026 Download Link: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आज 9 जून 2026 को कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (पासवर्ड) डालकर लॉग इन करना होगा। परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्र अब अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं।
CUET UG 2026 आंसर की ऐसे करें डाउनलोड:
स्टेप 1: सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे "CUET UG 2026 Answer Key / Response Sheet" वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना एप्लिकेशन नंबर (Application Number) और पासवर्ड (Password) या जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन (कैप्चा कोड) को भरें और 'Login' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: लॉगिन होते ही आपके डैशबोर्ड पर आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की दिखाई देगी।
स्टेप 6: इसे अपने डिवाइस में Download कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
11 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, जानें क्या है नियम
सीयूईटी यूजी 2026 की इस आंसर की को लेकर अगर किसी छात्र को लगता है कि एनटीए द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो उन्हें इसे चुनौती देने का पूरा मौका दिया गया है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए बोर्ड ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छात्र 11 जून 2026 को रात 10 बजे तक ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक चुनौती या आपत्ति के लिए छात्रों को प्रति प्रश्न ₹200 की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। ध्यान रहे कि यह फीस ‘नॉन-रिफंडेबल’ है, यानी इसे वापस नहीं किया जाएगा।
15.6 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा
इस साल सीयूईटी यूजी परीक्षा का आयोजन बेहद बड़े स्तर पर किया गया था। कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में यह परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच आयोजित की गई थी, जिसके बाद कुछ केंद्रों पर 6 और 7 जून 2026 को भी परीक्षा का दोबारा आयोजन हुआ था। देश और विदेश के कई शहरों में कई शिफ्टों में आयोजित हुई इस प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 15,68,867 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है।
सभी आपत्तियों की जांच के बाद एनटीए द्वारा फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर मुख्य रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद देश भर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कट-ऑफ और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स