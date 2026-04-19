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CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 सब्जेक्ट करेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, सुधार का आखिरी मौका

Apr 19, 2026 10:48 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सीयूईटी यूजी 2026 की ‘सब्जेक्ट करेक्शन विंडो’ आज यानी 20 अप्रैल 2026 को बंद हो रही है।  आपके पास उसे सुधारने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं।

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 सब्जेक्ट करेक्शन विंडो आज हो जाएगी बंद, सुधार का आखिरी मौका

CUET UG 2026: अगर आपने भी देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए CUET UG 2026 का फॉर्म भरा है, तो यह खबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दी गई ‘सब्जेक्ट करेक्शन विंडो’ आज यानी 20 अप्रैल 2026 को बंद हो रही है।

यदि आपके आवेदन फॉर्म में विषयों के चुनाव या यूनिवर्सिटी की पसंद को लेकर कोई चूक हुई है, तो आपके पास उसे सुधारने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। इसके बाद NTA किसी भी परिस्थिति में सुधार का मौका नहीं देगा।

क्यों जरूरी है यह करेक्शन विंडो?

CUET UG एक बड़ी परीक्षा है और अक्सर छात्र फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी अलग पात्रता होती है, इसलिए सही विषयों का चुनाव न होने पर मेरिट में आने के बावजूद आपका दाखिला रद्द हो सकता है। आज रात 11:50 बजे तक छात्र आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं।

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आप क्या-क्या बदल सकते हैं?

NTA ने छात्रों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार की अनुमति दी है:

विषय और टेस्ट पेपर: आप अपने चुने हुए विषयों को बदल सकते हैं या नए विषय जोड़ सकते हैं।

यूनिवर्सिटी और कोर्स: आप उन विश्वविद्यालयों की सूची में बदलाव कर सकते हैं जहाँ आप दाखिला लेना चाहते हैं।

अतिरिक्त शुल्क: ध्यान रहे कि यदि आप अतिरिक्त विषय जोड़ते हैं, तो आपको उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

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फॉर्म में सुधार के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जाएं।

2. अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

3. डैशबोर्ड पर 'Correction in Application Form' के लिंक पर क्लिक करें।

4. जिन विषयों या जानकारियों को आप बदलना चाहते हैं, उन्हें एडिट करें।

5. बदलावों को रिव्यू करें और यदि शुल्क लागू हो, तो उसका भुगतान करें।

6. अंत में, संशोधित कंफर्मेशन पेज को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

सावधानी ही सुरक्षा है

सुधार करने के बाद सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार अपनी चुनी गई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उनके कोर्स की 'मैपिंग' जरूर चेक कर लें। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से बी.कॉम करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने वही विषय चुने हैं जो DU ने अनिवार्य किए हैं।

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परीक्षा की घड़ी नजदीक

CUET UG 2026 की परीक्षाएं मई 2026 के मध्य से शुरू होने वाली हैं। सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद NTA जल्द ही 'एग्जाम सिटी स्लिप' और 'एडमिट कार्ड' जारी करने की तैयारी करेगा। आज की समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और डेटा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

इसलिए, यदि आपको जरा सा भी संदेह है, तो अभी लॉगिन करें और अपने आवेदन की दोबारा जांच करें। यह आपके करियर का सवाल है, और एक छोटी सी सुधार प्रक्रिया आपके सपनों के कॉलेज का रास्ता खोल सकती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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