CUET Admit Card 2026: परीक्षा से पहले हजारों छात्रों के सेंटर बदले गए, तुरंत चेक करें नया एडमिट कार्ड
CUET UG 2026 परीक्षा से पहले NTA ने 15,340 उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी किए हैं। सेंटर बदलने की मांग करने वाले 92% छात्रों को पसंदीदा परीक्षा केंद्र मिला है।
CUET UG 2026 परीक्षा से पहले लाखों छात्रों के बीच परीक्षा केंद्र को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली थी। कई उम्मीदवारों को ऐसे शहरों में सेंटर मिले थे जो उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार छात्रों ने लंबी यात्रा, खर्च और सुरक्षा से जुड़ी परेशानियां उठाईं। अब इसी विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 15,340 उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये नए एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए जारी किए गए हैं जिन्होंने NTA की ओर से खोले गए री-अलोकेशन विंडो के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने की मांग की थी। एजेंसी का कहना है कि सीटों की उपलब्धता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के नियम से नए सेंटर आवंटित किए गए।
92% छात्रों को मिला पसंदीदा परीक्षा केंद्र
NTA के मुताबिक कुल 16,681 उम्मीदवारों ने सेंटर बदलने के लिए आवेदन किया था। इनमें से 15,340 छात्रों को वही वैकल्पिक सेंटर दिए गए जिन्हें उन्होंने चुना था। यानी करीब 92% उम्मीदवारों को राहत मिली है। एजेंसी ने यह भी बताया कि करीब 79% उम्मीदवारों को उनकी पहली पसंद वाला परीक्षा शहर मिला। करीब 96.6% उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में से किसी एक में परीक्षा केंद्र दिया गया। करीब 52,831 उम्मीदवार इस विशेष री-अलोकेशन सुविधा के लिए पात्र पाए गए थे, जिसे 5 मई 2026 को खोला गया था।
कब होगी CUET UG 2026 परीक्षा?
CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूरे देश में Computer-Based Test यानी CBT मोड में होगी। NTA का कहना है कि CBT मोड से बड़ी संख्या में छात्रों के लिए परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकता है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय इन बातों का रखें ध्यान
NTA ने उम्मीदवारों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे केवल नया संशोधित एडमिट कार्ड ही परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। पहले जारी किया गया एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए नाम, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी को ध्यान से जांच लें।
क्यों शुरू करनी पड़ी री-अलोकेशन सुविधा?
इस बार CUET परीक्षा केंद्रों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर भारत के कई राज्यों से आई थीं। छात्रों का कहना था कि उन्हें अपने शहर से बहुत दूर सेंटर दिए गए, जिससे यात्रा खर्च बढ़ गया और परीक्षा से पहले मानसिक दबाव भी बढ़ा। लगातार बढ़ते विरोध के बाद NTA ने अतिरिक्त विंडो खोलकर छात्रों को नया सेंटर चुनने का मौका दिया। एजेंसी ने माना कि कुछ क्षेत्रों में सुरक्षित CBT परीक्षा केंद्रों की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनी। NTA ने अपने बयान में कहा कि भविष्य की परीक्षाओं के लिए ज्यादा मांग वाले क्षेत्रों में CBT क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव