CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कल, सावधानी से भरें अपना आवेदन फॉर्म

Feb 25, 2026 04:02 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो कल, 26 फरवरी 2026 की रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी। 

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खोलने के बाद, अब आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। जो छात्र किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अपने फॉर्म जमा करने का यह अंतिम अवसर है। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया कल, 26 फरवरी 2026 की रात 11:50 बजे समाप्त हो जाएगी।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

एनटीए ने देशभर के छात्रों से प्राप्त अनेक अनुरोधों के बाद इस आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया था। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह एक ‘विशेष विस्तार’ है। इसका मुख्य उद्देश्य उन मेधावी छात्रों को मौका देना है जो तकनीकी समस्याओं, समय की कमी या अन्य व्यक्तिगत कारणों से रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर सके थे।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: कोई सुधार विंडो नहीं

छात्रों को विशेष रूप से आगाह किया गया है कि इस विशेष री-ओपनिंग विंडो के दौरान कोई 'करेक्शन फैसिलिटी' (सुधार सुविधा) नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद उम्मीदवार उसमें किसी भी तरह का बदलाव या सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए, आवेदन भरते समय बहुत सावधानी बरतें और अंतिम 'सबमिट' बटन दबाने से पहले सभी जानकारियों को दोबारा जांच लें।

आवेदन शुल्क का विवरण

इस वर्ष शुल्क का निर्धारण उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों की संख्या के आधार पर किया गया है:

सामान्य (General): 3 विषयों तक के लिए 1000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 400 रुपये।

OBC-NCL / EWS: 3 विषयों तक के लिए 900 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 375 रुपये।

SC / ST / PwBD / थर्ड जेंडर: 3 विषयों तक के लिए 800 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 350 रुपये।

भारत के बाहर परीक्षा केंद्र: 3 विषयों तक के लिए 4500 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 1800 रुपये।

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

2. 'New Registration' पर क्लिक करें और अपनी जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

3. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें।

4. अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और कोर्स के अनुसार विषयों का चुनाव करें।

5. पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा का स्वरूप और विकल्प

CUET UG 2026 परीक्षा देश भर के 300 से अधिक शहरों और 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

विषय चयन: उम्मीदवार भाषा और सामान्य योग्यता परीक्षण (General Test) सहित अधिकतम 5 विषयों का चयन कर सकते हैं।

प्रश्न और अंक: प्रत्येक प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा (नेगेटिव मार्किंग)।

भाषा: परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी सहित 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।

परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारियां

सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जानी हैं। यह परीक्षा देश भर के प्रमुख केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य द्वार है। यह परीक्षा कुल 37 विषयों में आयोजित की जाएगी।

एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए कल का इंतजार न करें और अपना आवेदन आज ही पूरा कर लें। किसी भी तकनीकी समस्या या सहायता के लिए छात्र एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

CUET Cuet Ug
