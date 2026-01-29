CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 के लिए तुरंत करें आवेदन, कल बंद हो रही है रजिस्ट्रेशन विंडो

संक्षेप: CUET UG 2026 Last Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली CUET UG 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आवेदन करने की विंडो कल 30 जनवरी 2026 को बंद होने जा रही है।

CUET UG 2026 Registration Last Date: अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), बीएचयू (BHU) या जेएनयू (JNU) जैसी देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली CUET UG 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आवेदन करने की विंडो कल 30 जनवरी 2026 को बंद होने जा रही है। उम्मीदवारों के पास अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में सीट पक्की करने का यह आखिरी मौका है।

महत्वपूर्ण तारीखें और समय NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी खराबी और सर्वर लोड से बचने के लिए तुरंत अपना फॉर्म भरें। महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 30 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

सुधार विंडो : 2 फरवरी से 4 फरवरी 2026 तक

परीक्षा की संभावित तारीखें: 11 मई से 31 मई 2026 के बीच

आवेदन शुल्क का विवरण इस वर्ष शुल्क का निर्धारण उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों की संख्या के आधार पर किया गया है:

सामान्य (General): 3 विषयों तक के लिए 1000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 400 रुपये।

OBC-NCL / EWS: 3 विषयों तक के लिए 900 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 375 रुपये।

SC / ST / PwBD / थर्ड जेंडर: 3 विषयों तक के लिए 800 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 350 रुपये।

भारत के बाहर परीक्षा केंद्र: 3 विषयों तक के लिए 4500 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 1800 रुपये।

कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं। 2. 'New Registration' पर क्लिक करें और अपनी जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

3. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें।

4. अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और कोर्स के अनुसार विषयों का चुनाव करें।

5. पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।