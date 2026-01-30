CUET UG 2026: छात्रों को बड़ी राहत, आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 4 फरवरी तक मौका

संक्षेप: CUET UG 2026 के इच्छुक छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। NTA आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 4 फरवरी तक अप्लाई करें और स्नातक प्रवेश की तैयारी पक्की करें।

CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उम्मीदवारों की लगातार मांग को देखते हुए CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब वे छात्र, जो किसी वजह से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, अब कब तक कर सकते हैं आवेदन? NTA की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, पहले CUET UG 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई थी। लेकिन छात्रों और अभिभावकों की ओर से आ रही कई अपीलों के बाद इसे बढ़ाकर 4 फरवरी 2026 (बुधवार रात 11:50 बजे तक) कर दिया गया है। यह फैसला खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है, जो तकनीकी दिक्कत, दस्तावेज़ों की कमी या अन्य कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।

CUET UG 2026 परीक्षा कब होगी? NTA के अनुसार, CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच (संभावित) आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT मोड) में होगी। परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न शहरों के साथ-साथ 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों में भी किया जाएगा, जिससे विदेश में पढ़ रहे या रह रहे भारतीय छात्रों को भी सुविधा मिल सके। CUET UG के जरिए छात्र देश की केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भागीदार विश्वविद्यालयों में स्नातक (UG) कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CUET UG 2026 से जुड़े अहम तारीखें आवेदन की अंतिम तिथि: 4 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 7 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

करेक्शन विंडो: 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)

करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार अपने फॉर्म में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं। CUET UG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? जो उम्मीदवार 4 फरवरी से पहले CUET UG 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद “Candidate Activity” सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन डिटेल्स से साइन इन करें।

4. आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जानकारियां सही-सही दर्ज करें।

5. तय गाइडलाइंस के अनुसार जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

कितने विषय चुन सकते हैं उम्मीदवार? NTA ने साफ किया है कि उम्मीदवार अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं। इसमें भाषा विषय, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल हैं। आवेदन शुल्क का निर्धारण चुने गए विषयों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।