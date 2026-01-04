CUET UG 2026 फॉर्म भरते वक्त की ये 6 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, एक चूक और आवेदन हो जाएगा रिजेक्ट

संक्षेप: CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आवेदन करते समय पर्सनल डिटेल्स, सब्जेक्ट मैपिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड में होने वाली गलतियों से बचें, अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 निर्धारित है।

CUET UG 2026 : अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अहम खबर है। CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इससे उन लाखों छात्रों को राहत मिली है जो केंद्रीय, राज्य और भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में अंडरग्रेजुएट प्रवेश चाहते हैं। CUET UG 2026 फॉर्म केवल ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर ही भरा जा सकता है। छात्र जल्द से जल्द आवेदन पूरा करें क्योंकि अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। फॉर्म भरने के दौरान कुछ सावधानियों को भी बरतने की जरूरत है क्योंकि यदि इनमें कहीं गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं आवेदन के दौरान होने वाली आम गलतियों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।

आवेदन में होने वाली आम गलतियां 1. व्यक्तिगत विवरण में त्रुटियां नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम आदि किसी भी प्रमाणपत्र से अलग न भरें। इससे बाद में वेरिफिकेशन के समय समस्या हो सकती है।

2. गलत संपर्क जानकारी आधिकारिक मोबाइल नंबर और ई-मेल लगातार सक्रिय रखें क्योंकि इससे नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट अलर्ट मिलेंगे।

3. कैटेगरी प्रमाणपत्र अपलोड करने में चूक आरक्षण लाभ हेतु सम्बंधित कैटेगरी सर्टिफिकेट सही तरह अपलोड करें।

4. सब्जेक्ट मैपिंग में गड़बड़ी गलत सब्जेक्ट टेस्ट चुनना आपके कोर्स योग्यता या कॉलेज चयन को प्रभावित कर सकता है। हमेशा कोर्स से जुड़ी सही सब्जेक्ट टेस्ट कोड चुनें।

5. धुंधली तस्वीर/हस्ताक्षर अपलोड की गई फोटो और सिग्नेचर स्पष्ट, मानक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे फॉर्म अस्वीकार होने का जोखिम बढ़ता है।

6. अंतिम दिनों में आवेदन आखिरी तारीख पर भारी ट्रैफिक और सर्वर क्रैश का जोखिम रहता है इसलिए पहले ही सब्मिट कर दें।

CUET UG 2026 क्या है? Common University Entrance Test - Undergraduate (CUET UG) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के स्कोर का उपयोग विभिन्न केंद्रीय और भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बी.बी.ए. आदि अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए किया जाता है। यह परीक्षाएं कंप्यूटर-आधारित (CBT) मोड में भारत भर के नियमित और विदेशी केंद्रों पर होंगी और 13 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी।

CUET UG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें 1. ऑफिशियल वेबसाइट खोलें: cuet.nta.nic.in

2. ‘New Registration’ पर क्लिक करें: अपनी मूल जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल दें और लॉगिन बनाएं।

3. OTP वेरीफाई करें: मोबाइल और ई-मेल पर आए OTP को दर्ज करें।

4. फॉर्म पूरा करें: पर्सनल, शैक्षिक, पता, कैटिगरी आदि विवरण भरें।

5. डॉक्यूमेंट अपलोड करें:

क्लास 10 व 12 मार्कशीट

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

पहचान पत्र (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)

श्रेणी/UDID/PwBD प्रमाणपत्र (यदि लागू) 6. सब्जेक्ट चुनें: अपना कोर्स और संबंधित सब्जेक्ट टेस्ट चुनें (अधिकतम 5)।

7. फीस भुगतान: नेटबैंकिंग/UPI/डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें।

8. सबमिट और डाउनलोड: कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और सुरक्षित रख लें।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कई विश्वविद्यालयों के लिए सब्जेक्ट टेस्ट कोर्स के अनुकूल होना जरूरी है, गलत कॉम्बिनेशन आपके आवेदन को मुश्किल में डाल सकता है।