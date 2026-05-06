CUET UG 2026 बिना सेंटर वाले छात्रों को एनटीए ने दिया एक और मौका, फिर खुला सिटी आवंटन का पोर्टल
Cuet Ug 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए ‘सिटी एलोकेशन विंडो’ को दोबारा खोल दिया है, जिन्हें पहले चरण में सेंटर अलॉट नहीं हो पाए थे। अभ्यर्थियों के लिए सिटी एलोकेशन विंडो 7 मई 2026 तक ओपन है।
Cuet Ug 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे उन हजारों छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिन्हें अब तक अपना परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए ‘सिटी एलोकेशन विंडो’ को दोबारा खोल दिया है, जिन्हें पहले चरण में सेंटर अलॉट नहीं हो पाए थे। अभ्यर्थियों के लिए सिटी एलोकेशन विंडो 7 मई 2026 तक ओपन है।
कई छात्र अपने परीक्षा शहर को लेकर असमंजस में थे या तकनीकी कारणों से उन्हें केंद्र की जानकारी नहीं मिल पाई थी। छात्रों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, एनटीए ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया है ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध शहरों का चयन कर सकें।
किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ?
यह 'विंडो' विशेष रूप से 'Unaccommodated' यानी उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें अभी तक कोई परीक्षा शहर आवंटित नहीं किया गया है। जिन छात्रों के डेटा में कोई गड़बड़ी थी या जिन्होंने शहर का चुनाव नहीं किया था, वे अब पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। यह पोर्टल छात्रों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार परीक्षा शहरों की लिस्ट दोबारा देखने और उपलब्ध विकल्पों में से चुनने की अनुमति देगा।
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल उन छात्रों के लिए है जो अभी तक किसी केंद्र के साथ 'अकोमोडेट' नहीं हो पाए हैं। जिन छात्रों को पहले ही एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप मिल चुकी है, उनके लिए इसमें बदलाव की संभावना बहुत कम है।
कैसे चेक करें अपना परीक्षा शहर?
प्रभावित छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सिटी आवंटन की जानकारी अपडेट कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाएं।
2. होमपेज पर 'City Allocation Window for Unaccommodated Candidates' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्म तिथि) दर्ज करके लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और उपलब्ध शहरों में से अपनी पसंद का चुनाव करें।
5. प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर ले लें।
परीक्षा केंद्रों में बदलाव का मुख्य कारण
इस साल CUET UG में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के कारण कुछ शहरों में केंद्रों की क्षमता पूरी हो गई थी। एनटीए का प्रयास है कि हाइब्रिड मोड में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए छात्रों को उनके वर्तमान पते के जितना संभव हो सके उतना पास केंद्र दिया जाए। 11 मई से शुरू होने वाली इस परीक्षा के लिए नई सिटी स्लिप जारी होने के तुरंत बाद एडमिट कार्ड भी अपडेट किए जाएंगे।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
एनटीए ने छात्रों को चेतावनी दी है कि यह पोर्टल बहुत ही सीमित समय के लिए खुला रहेगा। इसलिए, देरी न करते हुए अपनी जानकारी तुरंत अपडेट करें। यदि इसके बाद भी किसी छात्र को अपना सिटी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो वे एनटीए के हेल्पडेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और जैमर की व्यवस्था रहेगी, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटित शहर की दूरी का समय रहते आकलन कर लें ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स