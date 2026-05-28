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CUET UG 2026: 31 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव, अभी करें डाउनलोड

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CUET UG 2026: एनटीए ने उन उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जारी कर दिए हैं, जिनकी सीयूईटी-यूजी 2026 परीक्षा हाल ही में स्थगित कर दी गई थी।

CUET UG 2026: 31 मई को होने वाली CUET UG परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव, अभी करें डाउनलोड

CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। एनटीए ने उन उम्मीदवारों के लिए संशोधित एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिनकी परीक्षा हाल ही में स्थगित कर दी गई थी। जिन छात्रों की परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है, वे अब सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना नया हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

क्यों स्थगित हुई थी परीक्षा और क्या है नया शेड्यूल?

एनटीए ने 24 मई 2026 को एक नोटिस जारी किया था, जिसके तहत 28 मई 2026 को दोनों शिफ्टों में आयोजित होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया गया था। बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि ईद-उल-अजहा (Bakrid) की त्योहार की तारीख में बदलाव होने के चलते इस परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

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अब संशोधित शेड्यूल के अनुसार, इस स्थगित परीक्षा को दो हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण आगामी 31 मई 2026 को आयोजित होगा, जिसके एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर लाइव कर दिए गए हैं। दूसरा चरण 6 जून या 7 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा।एनटीए के अनुसार, 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड भी जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

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रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन और परीक्षा का स्तर

सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाएं इस महीने की शुरुआत में यानी 11 मई 2026 से देश भर के विभिन्न केंद्रों और विदेशी शहरों में शुरू हुई थीं, जो जून के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी। इस वर्ष इस परीक्षा के लिए कुल 15,68,866 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस परीक्षा में छात्रों को अधिकतम पांच विषयों को चुनने की छूट दी गई थी, जिसके कारण कुल 12,906 अलग-अलग विषय संयोजनों के लिए लगभग 67.5 लाख से अधिक टेस्ट सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

CUET UG 2026 Admit cards Direct Link

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नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया (How to Download)

स्टेप 1: सबसे पहले एनटीए सीयूईटी की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर एक्टिव लिंक "CUET UG 2026 Rescheduled Exam Admit Card" पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लॉगिन विंडो खुलने पर अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका नया एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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