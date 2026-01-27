Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CUET UG 2026: NTA Issues Urgent Reminder Notice, Avoid Last-Minute Rush, Complete Your Your Application at exams.nta.ac
CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 के लिए एनटीए ने जारी किया रिमाइंडर नोटिस, जल्द भरें फॉर्म

CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 के लिए एनटीए ने जारी किया रिमाइंडर नोटिस, जल्द भरें फॉर्म

संक्षेप:

NTA CUET UG 2026: एनटीए ने CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर एक रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें।

Jan 27, 2026 08:13 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CUET UG 2026: देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अंडरग्रेजुएट दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर एक रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा कर लें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रजिस्ट्रेशन में देरी पड़ सकती है भारी

अक्सर देखा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के करीब आते ही वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है, जिससे कई छात्र फॉर्म भरने या फीस जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए एनटीए ने आधिकारिक नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारों को जल्द से जल्द exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में होने वाली किसी भी तकनीकी विफलता के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगी।

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और प्रक्रिया

CUET UG 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।

व्यक्तिगत जानकारी: आधार कार्ड या कोई भी वैलिड सरकारी फोटो आईडी कार्ड।

शैक्षणिक विवरण: 10वीं और 12वीं (या समकक्ष) के अंक पत्र और प्रमाण पत्र।

स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट: हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (बिना मास्क के, 80% चेहरा दिखाई देना चाहिए) और उम्मीदवार के सिग्नेचर।

श्रेणी प्रमाण पत्र: यदि आप SC/ST/OBC/EWS श्रेणी से संबंधित हैं, तो संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

परीक्षा का फार्मेट और महत्वपूर्ण बातें

CUET UG 2026 परीक्षा हाइब्रिड मोड (CBT और पेन-पेपर) में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कई भाषाओं में होगी, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा। उम्मीदवार अपनी पसंद के विषयों, सामान्य परीक्षण और भाषाओं का चयन कर सकते हैं।

एनटीए ने छात्रों से यह भी आग्रह किया है कि वे फॉर्म भरने के बाद अपनी डिटेल्स को एक बार फिर से ध्यान से कर लें, हालांकि सुधार के लिए बाद में 'करेक्शन विंडो' खोली जाएगी, लेकिन पहले से ही सही जानकारी भरना प्रक्रिया को आसान बनाता है।

हेल्पडेस्क की सुविधा

यदि किसी छात्र को रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई समस्या आती है, तो वे एनटीए के हेल्पडेस्क नंबर या आधिकारिक ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। समय रहते आवेदन करने से छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना भी अधिक रहती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Cuet Ug CUET Registration
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।