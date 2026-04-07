CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 फोटो में गड़बड़ी सुधारने का आखिरी मौका, 10 अप्रैल तक करें ऐसे सुधार
CUET UG 2026: NTA ने उन छात्रों को 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 का समय दिया है, जिन्हें CUET UG 2026 फॉर्म में फोटो मिसमैच के संबंध में ईमेल या एसएमएस प्राप्त हुआ है। CUET UG 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जानी निर्धारित हैं।
CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष 'एडवाइजरी' जारी की है, जिनके आवेदन फॉर्म में फोटो को लेकर कोई गड़बड़ी पाई गई है। अगर आपने भी इस साल सीयूईटी के लिए फॉर्म भरा है, तो यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल खराब कर सकती है।
एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि कई छात्रों के फॉर्म में फोटो स्पष्ट नहीं है या वह निर्धारित नियमों के अनुसार अपलोड नहीं की गई है। ऐसे छात्रों को सुधार के लिए 'करेक्शन विंडो' का उपयोग करने का अंतिम अवसर दिया गया है। NTA ने उन छात्रों को 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 का समय दिया है, जिन्हें फोटो मिसमैच के संबंध में ईमेल या एसएमएस प्राप्त हुआ है। CUET UG 2026 की परीक्षाएं 11 मई से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जानी निर्धारित हैं।
क्यों जरूरी है फोटो का सही होना?
NTA के अनुसार, प्रवेश परीक्षा के दौरान 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) आधारित फेस रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यदि फॉर्म में अपलोड की गई फोटो धुंधली है, पुरानी है या चश्मे/मास्क के साथ है, तो परीक्षा केंद्र पर आपकी पहचान करने में समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने से रोका भी जा सकता है।
इसी जोखिम को देखते हुए, NTA ने उन छात्रों को ईमेल और एसएमएस के जरिए सूचित करना शुरू कर दिया है जिनकी फोटो में 'मिसमैच' या गड़बड़ी पाई गई है।
फोटो अपलोड करने के नए नियम
NTA ने अपनी नई एडवाइजरी में फोटो के लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। चेहरे का कम से कम 80% हिस्सा साफ दिखाई देना चाहिए। कान स्पष्ट दिखने चाहिए और सिर पर टोपी या रुमाल नहीं होना चाहिए।
केवल नजर का चश्मा पहनकर फोटो खिंचवाई जा सकती है, लेकिन लेंस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। सनग्लासेस या रंगीन चश्मों वाली फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए और हाल ही में खींची गई होनी चाहिए।
कैसे करें सुधार? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अगर आपको NTA की ओर से अलर्ट मिला है या आपको लगता है कि आपकी फोटो सही नहीं है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाएं।
2. अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
3. 'Correction Window' या 'Photo Correction' लिंक पर क्लिक करें।
4. नई और साफ (क्लियर) फोटो अपलोड करें जो नियमों के अनुसार हो।
5. बदलावों को 'सेव' करें और भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें।
अंतिम तिथि का रखें ध्यान
यह करेक्शन विंडो केवल 10 अप्रैल 2026 तक के लिए खोली गई है। NTA ने चेतावनी दी है कि इस अवधि के समाप्त होने के बाद किसी भी छात्र को फोटो बदलने का मौका नहीं मिलेगा। यदि सुधार नहीं किया गया, तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और आवेदन रद्द माना जा सकता है।
छात्रों के लिए एक सलाह
परीक्षा विशेषज्ञ छात्रों को सलाह दे रहे हैं कि वे केवल फोटो ही नहीं, बल्कि अपने सिग्नेचर को भी एक बार चेक कर लें। डिजिटल युग में सुरक्षा और पहचान सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए तकनीकी बारीकियों को नजरअंदाज न करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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