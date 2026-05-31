CUET UG 2026: तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा से चूके 3765 छात्रों को NTA देगा एक और मौका; दोबारा आयोजित होगा एग्जाम
CUET UG 2026: एनटीए ने घोषणा की है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर सर्वर डाउन होने, कंप्यूटर लॉक होने या अन्य किसी भी तकनीकी खराबी के कारण अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें बोर्ड की तरफ से एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।
NTA CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET UG 2026) की परीक्षा दे रहे उन हजारों छात्रों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है, जिन्हें तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर सर्वर डाउन होने, कंप्यूटर लॉक होने या अन्य किसी भी तकनीकी खराबी के कारण अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें बोर्ड की तरफ से एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने छात्रों के भविष्य और उनकी मानसिक परेशानी को देखते हुए यह संवेदनशील फैसला लिया है, ताकि किसी भी योग्य छात्र का पूरा साल बर्बाद न हो।
क्यों लिया गया दोबारा परीक्षा कराने का फैसला?
देश के कुछ राज्यों और परीक्षा केंद्रों से यह शिकायतें सामने आई थीं कि परीक्षा शुरू होते समय कंप्यूटर स्क्रीन हैंग हो गई थी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में अत्यधिक समय लगने के कारण छात्रों के कीमती मिनट बर्बाद हो गए थे। बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा करने के बाद भी कुल 3,765 छात्र बिना परीक्षा दिए ही सेंटर से बाहर निकल गए थे। कुछ केंद्रों पर तो सर्वर की समस्या इतनी गंभीर थी कि परीक्षा को कुछ घंटों के लिए रोकना भी पड़ा था।
इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया, “हम देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों की तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट की बारीकी से जांच कर रहे हैं। यदि किसी भी केंद्र पर हमारी प्रणाली या नेटवर्क की कमी के कारण छात्रों को नुकसान हुआ है, तो उन सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।”
जून के मध्य में हो सकता है विशेष सत्र का आयोजन
एनटीए द्वारा जारी संकेतों के अनुसार, इस विशेष री-एग्जाम का आयोजन मुख्य सीयूईटी यूजी परीक्षाओं के संपन्न होने के ठीक बाद किया जाएगा। प्रभावित छात्रों के लिए यह विशेष परीक्षा जून के मध्य में आयोजित की जा सकती है। एनटीए जल्द ही ऐसे उम्मीदवारों की एक लिस्ट और उनके लिए नया शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर सार्वजनिक करेगा। दोबारा परीक्षा के पात्र छात्रों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सूचित किया जाएगा और उनके लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
छात्रों को एनटीए की सलाह: अपनी शिकायतें पोर्टल पर करें दर्ज
एजेंसी ने प्रभावित छात्रों और उनके अभिभावकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों या सोशल मीडिया के बहकावे में न आने की अपील की है। एनटीए ने कहा है कि जिन छात्रों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और वे परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद पेपर पूरा नहीं कर पाए, वे अपनी लिखित शिकायत एनटीए के आधिकारिक शिकायत सेल पर भेज सकते हैं।
इसके लिए छात्र अपने रोल नंबर और केंद्र के नाम के साथ cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं या एनटीए के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड हर शिकायत की जांच सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम लॉग के माध्यम से करेगा और पात्र पाए जाने पर छात्र को री-एग्जाम की अनुमति दी जाएगी।
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