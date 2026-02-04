CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 फॉर्म भरने का आखिरी दिन आज, 7 फरवरी तक कर सकेंगे फीस का भुगतान

संक्षेप: CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 4 फरवरी 2026 को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट - अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के लिए आवेदन की विस्तारित विंडो बंद कर रही है।

CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 4 फरवरी 2026 को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट - अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के लिए आवेदन की विस्तारित विंडो बंद कर रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक केंद्रीय और अन्य प्रतिभागी विश्वविद्यालयों में स्नातक (UG) कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म जमा नहीं किया है, उनके पास आज रात 11:50 बजे तक का अंतिम अवसर है।

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भारी संख्या में छात्रों के अनुरोधों को देखते हुए, एनटीए ने पहले इसकी समय सीमा को बढ़ाया था, जो अब समाप्त होने वाली है।

महत्वपूर्ण तिथियां और समय उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आखिरी मिनट का इंतजार न करें।

फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 4 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 7 फरवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

सुधार (करेक्शन) विंडो: 9 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक।

परीक्षा की संभावित तिथियां: 11 मई से 31 मई 2026 के बीच।

आवेदन शुल्क का विवरण इस वर्ष शुल्क का निर्धारण उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों की संख्या के आधार पर किया गया है:

सामान्य (General): 3 विषयों तक के लिए 1000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 400 रुपये।

OBC-NCL / EWS: 3 विषयों तक के लिए 900 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 375 रुपये।

SC / ST / PwBD / थर्ड जेंडर: 3 विषयों तक के लिए 800 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 350 रुपये।

भारत के बाहर परीक्षा केंद्र: 3 विषयों तक के लिए 4500 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 1800 रुपये।

कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं। 2. 'New Registration' पर क्लिक करें और अपनी जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल) भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

3. लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें।

4. अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और कोर्स के अनुसार विषयों का चुनाव करें।

5. पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा का स्वरूप और विकल्प CUET UG 2026 परीक्षा देश भर के 300 से अधिक शहरों और 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।

विषय चयन: उम्मीदवार भाषा और सामान्य योग्यता परीक्षण (General Test) सहित अधिकतम 5 विषयों का चयन कर सकते हैं।

प्रश्न और अंक: प्रत्येक प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा (नेगेटिव मार्किंग)।

भाषा: परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी सहित 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।