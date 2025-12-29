Hindustan Hindi News
CUET UG 2026: सीयूईटी यूजी 2026 मई में होगी परीक्षा, एनटीए ने जारी किया सिलेबस और आधार सुधार पर दी बड़ी राहत

CUET UG 2026: एनटीए के अनुसार, सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो उन्हें आवेदन के समय विवरण सुधारने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

Dec 29, 2025 06:33 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, वरीय संवाददाता
CUET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) 2026 के उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एनटीए के अनुसार, सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जायेगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार वेबसाइट cuet.nta. nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आधार और 10वीं मार्कशीट में नाम अलग होने पर मिलेगी राहत

एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीयूईटी यूजी 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो उन्हें आवेदन के समय विवरण सुधारने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

इससे उम्मीदवारों को दस्तावेजों से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने में सुविधा मिलेगी। छात्र सीयूईटी यूजी 2026 से जुड़ी हर नयी जानकारी और नोटिस के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर जाकर देखते रहें। सीयूईटी यूजी 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें अलग-अलग सेक्शन होंगे।

परीक्षा का स्वरूप-

सेक्शन एआई में 13 भाषाएं, सेक्शन आइबी में 20 भाषाएं, सेक्शन II में 27 विषय और सेक्शन III सामान्य परीक्षा शामिल हैं। परीक्षा में सवाल बहुविकल्पीय होंगे और यह हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में ली जायेगी।

सीयूईटी यूजी का सिलेबस जारी

एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी) 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स वेबसाइ cuet.nta. nic.in पर जाकर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख सकते हैं। इस बार सिलेबस काफी पहले से उपलब्ध होने के कारण, स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। डॉक्यूमेंट में हर सब्जेक्ट में ज्यायादातर डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, सिलेबस वही है जो स्टूडेंट्स 12वीं में पढ़ते हैं। कन्फ्यूजन और एक्स्ट्रा प्रेशर से बचने के लिए, स्टूडेंट्स को जारी सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस को अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया है। इनमें भाषाएं, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट शामिल हैं।

