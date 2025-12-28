CUET UG Exam Date 2026: मई में सीयूईटी यूजी की परीक्षा, NTA ने कर दिया कंफर्म; जरूरी नोटिस भी जारी

संक्षेप: CUET UG 2026 परीक्षा मई 2026 में आयोजित होगी। एनटीए ने आधार आधारित रजिस्ट्रेशन, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी है।

CUET UG Exam Date 2026: देश के नामी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 की परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा भारत के साथ साथ विदेशों में भी आयोजित की जाएगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को भी मौका मिलेगा।

CUET UG 2026 परीक्षा तिथि और आयोजन एनटीए द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी गई जानकारी के मुताबिक, CUET UG 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में कराई जाएगी। यह परीक्षा देशभर की 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 300 से अधिक कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अनिवार्य होगी। एनटीए पहले ही CUET UG 2026 के लिए सिलेबस, कोर्स और प्रोग्राम लिस्ट जारी कर चुका है, जिससे छात्र समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर सकें।

आधार आधारित रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य CUET UG 2026 की एक बड़ी खासियत यह है कि इस बार आधार आधारित प्रमाणीकरण को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। एनटीए के अनुसार, इस सुविधा से आधार और कक्षा 10वीं के रिकॉर्ड के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सकेगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सही करा लें।

CUET UG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें CUET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं -

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर Candidate Corner सेक्शन में जाएं।

CUET UG 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म सब्मिट करें। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार CUET UG 2026 परीक्षा के लिए पंजीकृत माने जाएंगे।

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदन के समय उम्मीदवारों को कुछ अहम दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे -

आधार कार्ड

आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए।

लेटेस्ट फोटो, पता और पिता का नाम अपडेट होना जरूरी है। यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए) यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र वैध, अपडेटेड और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत होना चाहिए।

कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र वैध और अपडेटेड होना चाहिए।

CUET UG 2026 परीक्षा का महत्व CUET UG परीक्षा अब देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बन चुकी है। इसके जरिए छात्र एक ही परीक्षा देकर देश के कई प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला पा सकते हैं। इससे अलग अलग यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाओं का झंझट भी खत्म हो जाता है।