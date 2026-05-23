बकरीद और CUET UG परीक्षा एक ही दिन? लाखों छात्रों की बढ़ी टेंशन, NTA से उठी तारीख बदलने की मांग
CUET UG 2026 की 28 मई की परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया है। बकरीद होे के चलते NTA से परीक्षा टालने की मांग की जा रही है।
देशभर में चल रही CUET UG 2026 परीक्षा अब एक नए विवाद के कारण चर्चा में आ गई है। 28 मई को होने वाली परीक्षा की तारीख को लेकर छात्रों और कई संगठनों ने चिंता जताई है क्योंकि इसी दौरान कई हिस्सों में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद मनाए जाने की संभावना है। ऐसे में हजारों मुस्लिम छात्रों के सामने परीक्षा और धार्मिक जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की चुनौती खड़ी हो सकती है।
SIO India ने NTA को भेजा ज्ञापन
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO India ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि देशभर के अलग-अलग राज्यों से छात्र परीक्षा देने के लिए सफर करते हैं और त्योहार के समय यात्रा व रहने की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है।
SIO ने अपने ज्ञापन में कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी होने के नाते NTA को सभी समुदायों और पृष्ठभूमि के छात्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ असमानता महसूस न हो।
एडमिट कार्ड आने के बाद बढ़ी चिंता
हाल ही में NTA ने CUET UG 2026 के एडमिट कार्ड जारी किए थे। कई छात्रों के एडमिट कार्ड में 28 मई की परीक्षा तिथि दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। कुछ छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें अब तक संशोधित परीक्षा केंद्र की जानकारी नहीं मिली है, जबकि कुछ को उनकी पसंद से काफी दूर सेंटर आवंटित किए गए हैं। परीक्षा नजदीक होने के कारण छात्र लगातार चिंता और तनाव में दिखाई दे रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें यात्रा की योजना बनाने में मुश्किल हो रही है।
परीक्षा केंद्र को लेकर क्या दिक्कत आ रही है
कई छात्रों ने दावा किया है कि उन्होंने परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक स्पष्ट अपडेट नहीं मिला। कुछ अभ्यर्थियों को दूसरे शहरों में सेंटर मिलने से खर्च और यात्रा दोनों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 96.6 प्रतिशत छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र अभी भी अपनी समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।
इस साल कितने छात्र दे रहे हैं CUET UG
NTA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार CUET UG 2026 के लिए कुल 15,68,866 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह परीक्षा देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में हो रही है और 11 मई से 31 मई 2026 तक अलग-अलग चरणों में आयोजित की जा रही है।
अभी तक NTA ने क्या कहा है
फिलहाल NTA की तरफ से परीक्षा स्थगित करने या तारीख बदलने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छात्र अब एजेंसी के अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अगर NTA इस मामले में कोई नई घोषणा करता है तो लाखों छात्रों की परीक्षा योजना पर उसका सीधा असर पड़ सकता है।
छात्रों की सबसे बड़ी चिंता क्या है
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता उन छात्रों की है जिन्हें लंबी दूरी तय करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है। त्योहार के दौरान ट्रेनों और बसों में भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में कई छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने को लेकर डर बना हुआ है। साथ ही धार्मिक त्योहार के कारण परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियां भी छात्रों पर असर डाल सकती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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