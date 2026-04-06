CUET UG 2026: 15 लाख छात्र मैदान में, DU-JNU में सीट के लिए होगी बड़ी टक्कर; इन कॉलेज पर पहली नजर
CUET UG 2026 की परीक्षा 11 से 31 मई के बीच होगी। 15 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे ऐसे में DU और JNU में एडमिशन के लिए मुकाबला और तेज होने वाला है।
CUET UG 2026 : देशभर के लाखों छात्रों के लिए CUET अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि अच्छे कॉलेज में दाखिले का सबसे बड़ा दरवाजा बन चुका है। साल 2026 में यह दरवाजा और भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला होने वाला है क्योंकि इस बार 15 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जैसे बड़े नामों में सीट पाने की दौड़ पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के मुताबिक CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। परीक्षा कई शिफ्ट में होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिल सके। परीक्षा से पहले मई के पहले हफ्ते में सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जुलाई में आने की उम्मीद है, जिसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
JNU में एडमिशन का नया सिस्टम
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) ने अपने 2026-27 के ई-प्रॉस्पेक्टस में साफ कर दिया है कि अब कई कोर्स में एडमिशन का आधार CUET UG ही होगा। बीए (ऑनर्स) फॉरेन लैंग्वेज, बीएससी आयुर्वेद बायोलॉजी और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए CUET स्कोर जरूरी रहेगा। वहीं बीटेक में दाखिला जेईई मेन के जरिए होगा। पोस्टग्रेजुएट और टेक्निकल कोर्स के लिए अलग-अलग एंट्रेंस जैसे CUET PG, GAT-B और CCMT काउंसलिंग लागू होगी। इंटरनेशनल छात्रों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की गई है। CUET रिजल्ट आने के बाद सभी छात्रों को अलग से एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का दबदबा कायम
वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार फिर देश के टॉप कॉलेजों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। NIRF 2025 रैंकिंग में इसके कॉलेजों ने टॉप 10 में 6 जगह और टॉप 5 में सभी स्थान हासिल किए हैं। सबसे आगे हिंदू कॉलेज है, जिसके बाद मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यही वजह है कि CUET देने वाले ज्यादातर छात्र DU को अपनी पहली पसंद मानते हैं।
एडमिशन में क्या रहेगा सबसे अहम
इस साल 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के चलते मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। CUET के जरिए अब देशभर के सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक ही प्लेटफॉर्म से एडमिशन मिलता है, जिससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी हुआ है। लेकिन सीटों की सीमित संख्या और ज्यादा आवेदकों के कारण कटऑफ ऊंची जा सकती है। हर कोर्स में सीटों की संख्या और छात्रों की पसंद के हिसाब से मेरिट तय होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव